Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell soll Ende des Jahres wieder in das Haus Warsberg einziehen. Das hat Verbandsbürgermeister Jürgen Dixius mitgeteilt. Im August 2018 hatte ein Großbrand den Dachstuhl des historischen Gebäudes in Saarburg zerstört.Etwas früher solle bereits der historische Keller aus dem Mittelalter wieder genutzt werden, so Dixius. Voraussichtlich im Sommer könnten dort wieder Trauungen stattfinden. Der Wiederaufbau der Etage direkt unter dem Dach sei am weitesten fortgeschritten. Die Handwerker arbeiteten von oben nach unten. Bürgermeister Dixius rechnet damit, dass der Wiederaufbau weiter zügig nach Plan verläuft. Aktuell gebe es im Innenbereich verschiedene Installationsarbeiten als auch Trocken- und Putzarbeiten. Die Arbeiten im Außenbereich seien fast vollständig abgeschlossen. Die letzten Gerüstteile am Gebäude sollen Ende Februar / Anfang März abgebaut sein. Dann gebe es wieder freie Sicht auf das denkmalgeschützte Gebäude.