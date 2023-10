Nur wenige Tage nach dem Vorfall an einer Zahnradbahn in Trittenheim hat sich ein Winzer aus Erden bei der Polizei gemeldet. Auch seine Monorackbahnen wurden lebensgefährlich manipuliert.

Winzer Kilian Schmitges aus Erden an der Mosel wollte nach dem Regen am Dienstagmorgen weitermachen mit der Weinlese. Bevor er auf die Monorackbahn in der Lage "Erdener Prälat" aufsteigt, überprüft er die Zahnradbahn noch einmal. Nach der gefährlichen Sabotage an einer Monorackbahn in Trittenheim vor einer Woche hatte die Polizei die Winzer aufgerufen, die Bahnen vor jeder Fahrt zu kontrollieren.

Sicherungen an den Monorackbahnen manipuliert

Und Schmitges wird fündig. An der Bahn wurde an den Sicherheitseinrichtungen für die Steuerungen rumgeschraubt. Auch bei der zweiten Bahn in der Weinlage entdeckt er Veränderungen. Beide Monoracks werden von den mehreren Winzern in der Weinlage genutzt.

Auch der Aufprallschutz wurde entfernt

Kilian Schmitges informiert die Polizei in Bernkastel-Kues. Nicht nur die Notsicherungen der Bahnen seien gekappt worden, sondern auch der Aufprallschutz wurde entfernt oder beschädigt, teilte die Polizei weiter mit. Die Beamten vermuten, dass sich der oder die Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an den beiden Monorackbahnen zu schaffen gemacht haben.

Zweiter Vorfall innerhalb weniger Tage an der Mosel

Die Polizei Bernkastel-Kues ermittelt jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Erst vor einigen Tagen war in einem Weinberg in Trittenheim eine Monorackbahn manipuliert worden. Alle Sicherheitsmechanismen waren ausgeschaltet gewesen, so die bisherigen Ermittlungen. Ein junger Winzer, der damit gefahren war, konnte sich in letzter Minute durch Abspringen von der Bahn retten. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Winzer nutzen in Steillagen-Weinbergen Monorackbahnen Monorackbahnen sind Bahnen auf einer Schiene. Sie können extreme Steigungen in unwegsamem Gelände überwinden. Ihre Trassen bestehen aus Vierkantrohren, die in gewissen Abständen auf Stützen lagern. Mit unterschiedlichen Antriebstechniken können sie bis zu 250 Kilogramm Last befördern.

Polizei sucht Zeugen und warnt Mosel-Winzer

Die Polizei prüft weiterhin, ob es einen Tatzusammenhang zwischen den Manipulationen in Trittenheim und Erden gibt. Zudem bittet sie mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06531/9527-0 oder bei pibernkastel-kues@polizei.rlp.de zu melden.

Allen Betreibern von Monorackbahnen oder ähnlichen Gerätschaften wird weiterhin eine sorgfältige technische Überprüfung vor Inbetriebnahme empfohlen.