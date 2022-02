Wieder Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen

In der Region Trier hat es am Montagabend in mehreren Städten wieder unangemeldete Kundgebungen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, kamen insgesamt etwa 730 Gegner der Corona-Auflagen zusammen. Vor einer Woche zählte die Polizei noch rund 900 Teilnehmer. Versammlungen gab es unter anderem in Trier, Saarburg, Bitburg, Wittlich, Daun, Birkenfeld und Traben-Trarbach. Laut Polizei gab es keine größeren Zwischenfälle. Es wurden insgesamt acht Anzeigen erstattet, weil Teilnehmer sich weigerten, Maske zu tragen.