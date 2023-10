In der Siedlung "Am Rasbach" in Gerolstein sitzen Mieter wieder einmal im Kalten. Und wieder steht bei den Gründen Aussage gegen Aussage. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.

"Wir sind mit den Nerven am Ende. Wir frieren, meine Kinder sind krank. Ich decke mich mit zwei Decken zu. Der Boden ist kalt. Im Schlafzimmer schimmelt es, weil die Wände kalt sind", berichtet eine Mieterin in der Siedlung "Am Rasbach" in Gerolstein. Sie steht kurz vor den Tränen.

Ihre Wohnung wird von der Saad Immo GmbH verwaltet. Und die hat laut dem Gasversorger Deutsche Industriegas GmbH (DIG) von Januar bis Juli diesen Jahres erneut die Gasrechnungen nicht bezahlt. Deshalb wurde nun der Gashahn abgedreht. Das war bereits mehrfach im vergangenen Winter der Fall oder drohte zumindest. Die Verbandsgemeinde Gerolstein hatte damals vermittelt.

Die Folgen der erneuten Sperrung für die offiziell 221 Menschen in der Siedlung sind schlimm, sagt die Mieterin, die anonym bleiben will: "Ich kenne eine Familie, die habe ich vor dem Supermarkt getroffen. Die saßen da, weil es da wärmer war als in ihrer Wohnung. Die Kinder sind dauerhaft krank, die Nasen laufen, die husten."

"Das macht mich fix und fertig."

Ausziehen aus der Siedlung für viele keine Option

Viele ihrer Nachbarn seien ältere Menschen mit kleiner Rente oder Alleinerziehende, die Sozialleistungen beziehen. Denen falle es schwer, eine neue Wohnung zu finden. Und wenn, könnten sie sich die Kaution nicht leisten.

Zur Kälte kämen auch noch Mietmängel wie Schimmel hinzu, die nicht behoben würden. "Das ist eine große Last, wir machen uns Sorgen. Das macht mich fix und fertig. Es wird nur geredet, aber niemand macht etwas. Die Verwaltung reagiert nicht auf Mails, Post oder Anrufe."

Im August hatte Anis Saad, Geschäftsführer der Saad Immo, dem SWR erklärt, die Mieter hätten immer noch nicht alle Nebenkosten aus den Vorjahren nachgezahlt und auch jetzt keine höheren Abschläge geleistet. Die Mieterin sieht das anders. Zwar hätten einige Mieter wegen Mietmängeln die Kaltmiete gekürzt. Aber: "Wir haben die Nebenkosten bezahlt. Wo ist das Geld hin?"

Wo ist das Geld aus Gerolstein hin?

Warum abermals kein Geld geflossen ist, sodass der Gashahn zugedreht werden musste, lässt sich kaum klären: Die Deutsche Industriegas, die die Gasversorgung seit Januar übernommen hat, erklärt auf SWR-Anfrage, man habe einen Ratenzahlungsvertrag für die ausstehenden Gelder mit Anis Saad vereinbart.

Nach einer ersten Rate der insgesamt ausstehenden 120.000 Euro sei aber kein Geld mehr gekommen. Deshalb habe die DIG den Vertrag wieder gekündigt und Anwälte eingeschaltet. Der ehemalige Verwalter der Wohnungen der Saad Immo bestätigt eine Zahlung von rund 50.000 Euro an die DIG. Das beweise ein Zahlungsnachweis. Dieser liegt dem SWR vor.

Auch die Zahlung weiterer "Abschläge" sei sichergestellt, sagt der ehemalige Verwalter. Zudem habe es bis diesen Juli gar keinen rechtsverbindlichen Vertrag mit der DIG gegeben. Dieser sei nachträglich unterzeichnet worden und Anis Saad und er, der ehemalige Verwalter, hätten persönlich gebürgt: "Von einer Veruntreuung oder Zurückbehaltung der von den Mietern geleisteten Heizkostenvorauszahlungen kann keine Rede sein." Er ist aber laut eigener Aussage nicht mehr bei Saad beschäftigt.

Der neue Verwalter, Volkan Kilic, verweist auf SWR-Anfrage nach dem fehlenden Geld dennoch auf seinen Vorgänger. Er selbst sei erst seit Kurzem als Verwalter tätig und ihm gehe es jetzt vorrangig darum, dafür zu sorgen, dass wieder Gas fließt. Dazu sei er mit der DIG in Gesprächen. Und auch um die Heizungsanlage und den Strom kümmere er sich.

Auch Heizung kaputt und Allgemeinstrom teils weg

Das fehlende Gas ist nämlich nicht das einzige Problem in der Siedlung "Am Rasbach": Nach Informationen von Anwohnern und der Verbandsgemeinde Gerolstein ist einer der beiden Heizkessel kaputt. Der andere diene nur als Ersatz und würde es vermutlich nicht schaffen, die Leistung des ersten vollständig zu übernehmen, sollte wieder Gas fließen.

Zudem sind Teile des Allgemeinstroms abgestellt, den auch die Heizanlage benötigen würde. Warum, das sagt Kilic nicht. Er habe aber Ende der Woche die Mitteilung vom Stromversorger bekommen, dass die Sperrung aufgehoben werden soll: "Die Situation in der Siedlung ist eine Herausforderung. Ich werde jetzt oft vor Ort sein, um die Probleme dort zu lösen."

Suche nach langfristiger Lösung in Gerolstein

Wie aber können diese Probleme langfristig gelöst werden? Da diese privatrechtlicher Natur sind, ist die Verbandsgemeinde Gerolstein nach eigener Aussage eigentlich nicht zuständig. Dennoch möchte Bürgermeister Hans Peter Böffgen erneut vermitteln.

Seiner Ansicht nach müsste eine neue Verwaltung die Siedlung übernehmen: "Ich glaube nach den Erfahrungen der letzten zwölf Monate nicht mehr, dass es mit den jetzigen Akteuren die Lösung geben kann." Deshalb versuche die Verbandsgemeinde aktuell, die Besitzer der Wohnungen in der Siedlung ausfindig zu machen.

Denn die Siedlung wird zwar komplett von Saad verwaltet, aber nur gut die Hälfte der Wohnungen gehören dem Unternehmen noch. Der Rest wurde laut Informationen der Verbandsgemeinde an private Eigentümer, meist aus Belgien, verkauft. Bei einer Eigentümerversammlung hätte Saad immer noch die Mehrheit und könnte die anderen überstimmen.

Videokonferenz in dieser Woche geplant

Und auch die Gasversorgung, an der alle Wohnungen, unabhängig von ihrem Besitzer, gleichermaßen hängen, ließe sich nicht durch einzelne Eigentümer lösen, meint Böffgen. Die Verbandsgemeinde hat dennoch die Hoffnung, dass die anderen Eigentümer zumindest bei den Mietmängeln, den erforderlichen Reparaturen und dem Zustand der Wohnungen etwas ausrichten können.

Diese Woche soll es deshalb eine Videokonferenz zumindest mit Vertretern der Eigentümer geben. Ein Interessenvertreter der Teileigentümer von etwa 90 Wohnungen in Gerolstein und auch in Daun sagt auf SWR-Anfrage, dass diese vom fehlenden Gas und Mietmängeln nur nach und nach und teilweise aus den Medien erfahren hätten. Man wolle jetzt herausfinden, in welchem Zustand sich der eigene Besitz befinde.

Probleme mit Vermietungen auch in NRW Auch die Eigentümerin einer von der Saad Immo verwalteten Wohnung in Nordrhein-Westfalen berichtet dem SWR von Problemen. Sie hatte 2022 eine Wohnung als Kapitalanlage gekauft, bei der die Saad Immo als Verwalter eingetragen war. Ein Jahr lang sei alles gut gegangen, aber seit ein paar Monaten werde bis auf eine Einmalzahlung keine Miete mehr an sie weitergeleitet. Und das, obwohl ihres Wissens seit 2015 eine zuverlässige Mieterin in der Wohnung lebt. Und obwohl die Saad Immo mit einer Mietgarantie wirbt - also auch von der Verwaltung Miete an die Eigentümer gezahlt werden soll, wenn die Wohnung leer steht. Unter dem bisherigen Verwalter - der früher auch für die Gerolsteiner Siedlung zuständig war - habe alles funktioniert. Nun sei Anis Saad für sie nicht mehr erreichbar, berichtet die Eigentümerin: "Mir ist der Kragen geplatzt. Es ist nie jemand erreichbar. Ich weiß, dass die Mieterin noch in meiner Wohnung ist. Ich frage mich, wo all die Gelder hingehen." Auch hier seien vertraglich zugesicherte Renovierungen noch nicht erledigt worden. Die Eigentümerin prüft nun rechtliche Schritte gegen die Saad Immo.

Zudem seien Wohnungen unbewohnt, ohne dass die Saad Immo die Eigentümer darüber informiert hätte. Renovierungen, die vertraglich zugesichert und bereits durch die Eigentümer bezahlt wurden, seien trotzdem von der Saad Immo nicht durchgeführt worden.

Die Wohnungen würden durch die Mietmängel an Wert verlieren. Der Interessenvertreter sagt, die Anwälte der Eigentümer prüften derzeit, was zu tun ist. Zwar versuche man, rechtliche Schritte zu vermeiden. Wenn es aber keinen anderen Weg gibt, müsse sich die Sache vor Gericht klären.

Kurzfristige Hilfe angeboten

Die Eigentümer sind nicht die einzigen, die Anwälte eingeschaltet haben. Auch mehrere Mieter berichten dem SWR, dass sie gerichtlich gegen die Saad Immo vorgehen wollen. Kurzfristig soll den Menschen in der Siedlung geholfen werden, indem der Verein "Eifellicht" ihnen wieder Heizöfen zur Verfügung stellt, sagt Böffgen.

Das hatte der Verein schon im vergangenen Winter getan, die Geräte seien aber nicht alle zurückgekommen. Deswegen ermittle man jetzt, wer noch welche hat und wo noch Öfen benötigt werden.

Die Öfen fressen aber noch zusätzlichen Strom. Mieter, die mit den diesen Kosten Probleme haben, sollen sich daher ans Sozialamt im Gerolsteiner Rathaus wenden, sagt Böffgen. Versprechen könne man zwar nichts, man werde aber gemeinsam nach Lösungen suchen.

Die Mieterin, die noch in ihrer kalten Wohnung sitzt, hat mittlerweile eine neue Wohnung in Aussicht. Eigentlich will sie nicht ausziehen, weil sie ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn hat und die Kinder gerne zusammen mit den anderen in der Siedlung draußen spielen.

"Jeder hat das Recht auf eine warme Wohnung. Wir sind alle Menschen."

Aber die Zustände seien unmenschlich: "Man hört immer, die Leute, die hier wohnen, sind Assis und Ausländer. Aber jeder hat doch das Recht, eine warme Wohnung zu haben. Wir sind ja alle Menschen." Ob wirklich noch 221 Menschen in der Siedlung wohnen, versucht die Verbandsgemeinde jetzt, herauszufinden. Denn zuletzt waren Umzugswagen in der Siedlung "Am Rasbach" zu sehen.