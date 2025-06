Ein Jahr lang hat die Gemeinde Schalkenmehren eine neue Badeaufsicht für ihr Naturfreibad am Maar gesucht. Jetzt wurde jemand gefunden, der den Job mit Leidenschaft macht.

Manchmal kommen Chancen im Leben ganz unverhofft genau im richtigen Moment. Timo Steffen aus Urschmitt in der Eifel ist es Anfang des Jahres so ergangen. Damals hatte er gerade seinen Job als Bademeister in einem Hallenbad aufgegeben: "Weil ich keine Lust mehr auf dieses stupide Leutebeobachten hatte."

Das Schalkenmehrener Maar ist 21 Meter tief und 575 Meter breit. Die Gemeinde öffnet es daher nur für Badegäste, wenn eine durchgängige Badeaufsicht da ist. SWR Anna-Carina Blessmann

Kurz darauf hörte er im SWR-Programm, dass das Naturfreibad am Schalkenmehrener Maar bereits seit vergangenem Sommer eine neue Badeaufsicht sucht, weil es ohne nicht öffnen kann. Kurzerhand bewarb Timo Steffen sich und bekam die Vollzeitstelle: "Und das war die beste Entscheidung bisher."

Die Stelle ist eine Chance, meinen Beruf wieder neu lieben zu lernen.

Im Hallenbad nur als Servicekraft angesehen

Und zwar nicht nur, weil er jeden Tag am idyllisch gelegenen Maar arbeiten kann. Sondern auch, weil er endlich wieder das voll ausüben kann, was er in sechs Jahren Ausbildung gelernt hat: "Ich bin mit der Stelle wirklich glücklich, weil sie eine Chance ist, meinen Beruf wieder neu lieben zu lernen."

Steffen ist nämlich geprüfter Meister für Badebetriebe: "Viele Menschen unterschätzen, wie vielseitig der Beruf ist: Die Wassertechnik kommt vor, ein enormer Teil ist die Wasserchemie. Das Retten von Menschen." Auch das Abrechnungswesen sei Teil seiner Aufgaben.

Das Maarbad Schalkenmehren kann jetzt bei gutem Wetter wieder durchgängig öffnen. SWR Anna-Carina Blessmann

Bei seiner Arbeit zuvor im Hallenbad hätten die Gäste oft vergessen, dass er eine Ordnungskraft und keine Servicekraft ist: "Wenn jemand auf der Liege von mir verlangt, dass ich seine Hand aus der Sonne lege, komme ich mir vor wie ein Handlanger. Da hat man dann irgendwann keine Lust mehr drauf."

Vielseitige Aufgaben am Maar

Mit der neuen Stelle in Schalkenmehren kehrt Steffen zu seinen Wurzeln zurück, denn seine Ausbildung hat er in Simmern in einem Naturfreibad gemacht: "Natürlich ist ein Maar noch mal was ganz anderes, weil wir im Naturschutzgebiet sind. Ich muss noch viel lernen, dazu bin ich aber gerne bereit. Weil: Lernen macht Spaß."

Am Maar könne man nicht jedes Verhalten der Gäste dulden. Jeder Müll muss sofort aus dem Wasser gefischt werden. Auch hineingefallene Handys, da deren Akkus das Wasser belasten können.

Im Naturfreibad Schalkenmehren kann man nicht nur schwimmen, sondern auch mit Booten darauf fahren. Hier muss Timo Steffen darauf Acht geben, dass Jugendliche die Boote nicht mit Autoscootern verwechseln. SWR Anna-Carina Blessmann

Manchmal gebe es einen Ölfilm auf dem Wasser, den er abschöpfen muss. Oder er müsse Gäste anhalten, die Pflanzen unter Wasser oder den Schilfgürtel nicht kaputt zu machen. Eine Herausforderung, die Steffen gerne annimmt: "Ich kann dafür sorgen, dass dieses schützenswerte Objekt sauber bleibt."

Manchmal muss Steffen auch streng sein, zum Beispiel, wenn Jugendliche die Leihboote nutzen: "Hey, das sind keine Autoscooter!", ruft er dann.

Denn die Boote haben im Gegensatz zu Autoscootern keinen schützenden Gummirand, wenn die Jugendlichen sie aneinanderstoßen: "Machen sie das zu heftig, dann schlagen die Dinger Leck und gehen unter. Dann wäre ich als Rettungsschwimmer wieder gefordert und das muss ja nicht sein."

Mit dem Boot retten dank Zusatzausbildung

Steffen hält auch das Rettungsboot am Maar instand. Wegen einer Zusatzausbildung als Schwimmmeistergehilfe darf er damit auch rausfahren, wenn jemand im 21 Meter tiefen und 575 Meter breiten Maar Hilfe braucht.

Fachkraft sein heißt: Mit Leib und Seele dabei sein.

Auch mit der Technik muss Timo Steffen sich auskennen, wenn er zum Beispiel die Batterie des Rettungsbootes austauschen muss. SWR Anna-Carina Blessmann

Denn in seiner Ausbildung habe er auch gelernt, von einem Boot aus Menschen zu retten: "Deshalb sag ich auch jedem Menschen, der einen Beruf lernt: Lern ordentlich, dann kann auch etwas draus werden. Fachkraft heißt nicht nur Schulbildung. Fachkraft heißt auch: Mit Leib und Seele dabei sein."

Neuer Schwimmmeister ist für Gemeinde Glücksfall

Dass jemand wie Timo Steffen nach langer Suche für das Maar gefunden werden konnte, das bezeichnet Schalkenmehrens Bürgermeister Peter Hartogh als Glücksfall: "Ich bin unwahrscheinlich froh, dass eine unserer Hauptattraktionen besetzt werden konnte mit einem Bademeister. Er ist fähig, er ist begeisterungsfähig und hat eine absolut solide Ausbildung."

Schalkenmehrens Bürgermeister Peter Hartogh (rechts) ist froh, dass er mit Timo Steffen (links) endlich eine durchgehende Badeaufsicht am Maar hat. SWR Anna-Carina Blessmann

Im vergangenen Sommer gab es am Naturfreibad immer die Unsicherheit, ob das Maar regelmäßig geöffnet werden kann, weil damals nur ehrenamtliche Rettungsschwimmer der DLRG verfügbar waren.

Es seien weniger Jahreskarten verkauft worden und der Kiosk hatte nicht immer sein Auskommen. Jetzt gibt es wieder Kontinuität am Maar.

Bei gutem Wetter könne das Freibad mit Steffens Vollzeitstelle, ergänzt durch die ehrenamtlichen Retter, sieben Tage die Woche öffnen, sagt Hartogh: "Wir haben viele Anfragen, wann das Maar öffnet. Wenn ich dann mitteile, dass im Sommer von 10 bis 19 Uhr durchgehend geschwommen werden kann, sind die Gäste sehr froh."

Neue Stelle für viele Aufgaben geschaffen

Damit das möglich ist, musste Hartogh Überzeugungsarbeit bei der Kommunalaufsicht leisten. Denn für Steffen wurde eine zweite Stelle als Gemeindearbeiter geschaffen. Im Winter streut er Salz oder kümmert sich um Wege und Straßenschilder im Ort. Das kostet den Ort natürlich mehr Geld.

Wir haben als Touristenhotspot viele Aufgaben.

Die Kommunalaufsicht sei aber einsichtig gewesen und die Finanzen von Schalkenmehren lassen es auch zu, sich einen weiteren Gemeindearbeiter zu erlauben, sagt Hartogh: "Wir haben als Touristenhotspot in der Vulkaneifel so viele Aufgaben. Da ist es auch gerechtfertigt, dass wir einen zweiten Bediensteten haben."

Badegäste sollen Sommer genießen

Wie wichtig er ist, spürt auch Bademeister Timo Steffen regelmäßig: "Die Menschen sind sehr glücklich, dass ich hier bin. Menschen, die hierherkommen, sind Naturliebende. Die sind auf dem gleichen Trip wie ich, wir mögen es hier."

Auch der Kiosk am Maar kann jetzt bei gutem Wetter wieder durchgehend öffnen. Vorher gab es die Unsicherheit, ob der Betreiber seine Ware los wird, wenn das Maar ohne Badeaufsicht geschlossen werden musste. SWR Anna-Carina Blessmann

Er hofft für diesen Sommer auf schönes Wetter und viele freundliche Badegäste. Sodass er am Ende auf eine gute Saison zurückblicken kann.

Obwohl der neue Schwimmmeister auch schon in den vergangenen, eher durchwachsenen Tagen Ende Mai und Anfang Juni gute Erlebnisse mit Gästen hatte, erzählt Steffen: "Es war sehr kalt und trotzdem wollte ein Mann um jeden Preis schwimmen gehen. Das war für ihn das absolute Hochvergnügen, der hat seinen Urlaub richtig genossen bei uns."