Die Wahl des AfD-Politikers Robert Sesselmann zum Landrat im thüringischen Sonneberg sorgt im Eifelkreis Bitburg-Prüm für Diskussionen. Wird die Kommune die Partnerschaft beenden?

Für Nico Steinbach ist die Sache klar: Mit einem AfD-Landrat kann sich der Landtagsabgeordnete aus dem Eifelkreis keine Zusammenarbeit vorstellen. "Das ist eine rote Linie", sagt der SPD-Politiker: "Mit so einem Hetzer gemeinsame Sache zu machen, ist für mich als Sozialdemokraten und meine Fraktion unvorstellbar."

Sesselmann gehöre zum Umfeld von Björn Höcke, sei Teil seines als verfassungsfeindlich eingestuften Landesverbandes in Thüringen. Er sei auch in der Vergangenheit und im Wahlkampf mit rechtsextremen Äußerungen aufgefallen, so Steinbach. Der SPD-Politiker daher plädiert dafür, die Partnerschaft mit dem Sonnebergkreis zu beenden oder zumindest ruhen zu lassen: "So leid uns das in der Seele auch tut, weil wir in der Vergangenheit eine tolle Freundschaft gepflegt haben."

Nico Steinbach ist Chef der SPD im Kreistag Bitburg-Prüm und Landtagsabgeordneter. SWR

Partnerschaft seit der Wende

Diese kommunale Partnerschaft begann vor mehr als 30 Jahren, nach der Wiedervereinigung. Seitdem gab es gegenseitige Besuche und gemeinsame Ausflüge. Die Partnerschaft sei dem Eifelkreis daher auch sehr wichtig, sagt Landrat Andreas Kruppert (CDU): "Dieser Austausch über drei Jahrzehnte hat viele Freundschaften entstehen lassen. Es sind ganz, ganz wertvolle Beziehungen entstanden."

Andreas Kruppert ist Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Tautges Marketing

Dazu mag auch beigetragen haben, dass der frühere Sonneberger Landrat Hans-Peter Schmitz selbst aus der Eifel stammt. Doch nun ist ein anderer bald am Ruder. Mit 52,8 Prozent haben die Sonneberger den AfD-Politiker Robert Sesselmann zu ihrem Landrat gewählt. Es ist das erste kommunale Spitzenamt, das die Alternative für Deutschland bislang gewinnen konnte.

"Dieses Ergebnis haben wir als Demokraten zu respektieren", meint Kruppert. Mehr will er dazu aber nicht sagen, auch nicht über die Zukunft der Partnerschaft: "Inwieweit das Wahlergebnis Auswirkungen auf die Partnerschaft hat, liegt in der Hand der beiden Kreistage."

Partnerschaft mit Sonneberg könnte Thema in der nächsten Kreistagssitzung werden

Der Kreistag des Eifelkreises trifft sich bereits am Freitag zur nächsten Sitzung. Die SPD-Fraktion würde das Thema dann gerne auf die Agenda heben. Ob es dann eine Mehrheit für ein Ende der Partnerschaft geben wird, ist aber fraglich. Die über 30 Jahre gewachsene Partnerschaft einfach aufzugeben, ist für den Eifeler Landtagsabgeordneten Michael Ludwig (CDU) jedenfalls der falsche Weg. Auch er freue sich nicht über das Wahlergebnis der AfD, sagt der Politiker, der auch im Kreistag sitzt: "Aber jenseits von Herrn Sesselmann haben wir ja auch viele Kontakte zu den Verwaltungen, Gemeinden und Vereinen aufgebaut."

Patrick Schnieder, CDU-Bundestagsabgeordneter und Kreistagsmitglied, sagt: "Die Aufkündigung der Partnerschaft wäre in meinen Augen eine übereilte Reaktion. Diese Partnerschaft lebt ja nicht nur von den jeweiligen Landräten." Schnieder plädiert dafür, abzuwarten, wie sich der neue Landrat im Amt verhält, der aus seiner Sicht auch wegen Versäumnissen der Politik gewählt wurde: "Die Stärke der AfD ist als Protest gegen die Politik, insbesondere auf Bundesebene, zu verstehen."

Austausch mit AfD-Landrat Sesselmann für SPD undenkbar

Für Nico Steinbach ist ein Austausch mit Sesselmann dennoch undenkbar: "Wir können nicht so tun, als hätten wir es hier mit Demokraten zu tun", sagt der SPD-Politiker, der sich wünscht, dass sich die anderen Fraktionen am Freitag seinem Vorschlag anschließen. Der frisch gewählte AfD-Landrat Robert Sesselmann hat auf SWR-Anfrage zur Zukunft der Partnerschaft mit dem Eifelkreis nicht reagiert.