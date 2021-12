An Weihnachten gibt es auch beim Sternekoch Raclette

An anderen Tagen verwöhnen die Sterneköche aus der Region Trier ihre Gäste. An Heiligabend aber feiern sie mit ihrer Familie. Was dabei auf den Tisch kommt, verraten sie hier.

Clemens Rambichler vom Waldhotel Sonnora in Dreis bei Wittlich hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Der einzige Drei-Sterne-Koch in Rheinland-Pfalz hat gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin das Sonnora übernommen. Umso mehr freut er sich auf einen ruhigen Heiligabend, den er mit seiner kleinen Familie verbringen will. Sie würden kochen, zusammen essen und die gemeinsame Zeit genießen.

An Heiligabend kocht Clemens Rambichler meist einfach, aber auf den Punkt. Arnoldi Design

"An Heiligabend koche ich meist sehr einfach, dafür aber auf den Punkt."

In diesem Jahr gibt es, so Rambichler, ein saftiges Kalbskotelette mit perfekten Speckbohnen und einem samtig, cremigen Kartoffel-Gratin. Mehr brauche es nicht - außer einer Flasche hervorragend gereiftem Burgunder.

Rambichler wünscht sich Normalität zurück

Auch der Sternekoch wünscht sich, wie viele andere auch, ein Stück Normalität zurück. Geschäftlich wünscht er sich 2022 ein ähnlich starkes Geschäftsjahr wie dieses Jahr - nur auf die Lockdowns könne man gerne verzichten. Die Gesundheit seiner Familie, der Mitarbeiter und der Gäste wären allerdings sein wichtigster Wunsch fürs kommende Jahr, meint Rambichler.

Sternekoch Thomas Schanz aus Piesport steht schon am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag für seine Gäste wieder am Herd. privat

Sternekoch Thomas Schanz von Schanz.Restaurant aus Piesport an der Mosel freut sich auf Heiligabend, den er gemeinsam mit seinem Sohn, seiner Partnerin und der Familie verbringen wird. Dann wird der Zwei-Sterne-Koch die entspannte und besinnliche Atmosphäre genießen. Beim letzten Weihnachtsfest gab es eine traditionelle Weihnachtsgans. In diesem Jahr macht es sich Schanz etwas einfacher. Es gibt Raclette.

"Es gibt ein schönes Raclette mit besten Zutaten. Das hat auch seinen Charme und ist sehr gesellig."

Schon am ersten Weihnachtsfeiertag steht Thomas Schanz wieder in seinem Restaurant in Piesport am Herd. An beiden Weihnachtsfeiertagen ist sein Restaurant voll belegt.

Auch Schanz wünscht sich, dass im kommenden Jahr kein Lockdown mehr kommen wird. Das sei für ihn und das gesamte Personal wichtig, da die Ungewissheit dieses Jahr wirtschaftlich wie persönlich schwierig gewesen sei.

Florian Kucher feiert an Heiligabend mit seiner Familie und seinem Opa. privat

Florian Kucher von Kucher´s Landhotel in Darscheid in der Vulkaneifel ist gleich zu Beginn der Pandemie mit seinem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Traditionell verbringt der junge Sternekoch Heiligabend mit der ganzen Familie zu Hause. Man werde einen gemeinsamen Aperitif genießen und anschließend mit dem engsten Familienkreis sowie seinem Opa an einer großen Tafel Weihnachten feiern.

"In den meisten Fällen gibt es ein großes Fondue mit vier bis fünf verschiedenen Fleischsorten und zum Abschluss ein weihnachtliches Dessert."

Meist gebe es Fondue mit den passenden Weinen, sagt Kucher. Auch er wünscht sich, dass die Pandemie vorbei geht und für seine Gäste das Reisen wieder in vollem Umfang möglich ist. Er wünscht sich außerdem, dass die Menschen wieder Spaß daran finden, in der Gastronomie zu arbeiten und merken, was es für ein toller und menschennaher Beruf sei. Persönlich hofft er, dass er gemeinsam mit seiner Frau seinen Lebensmittelpunkt in der Eifel weiter festigen und viele schöne Stunden mit Freunden und Familie verbringen kann.

Sternekoch Harald Rüssel genießt an Heiligabend von seinem Schwager bekocht zu werden. Benny Dutka

Bei Sternekoch Harald Rüssel von Rüssels Landhaus in Bescheid im Hunsrück sitzt an Heiligabend die ganze Familie am Tisch: Omas und Enkel natürlich auch.

Sternekoch Harald Rüssel feiert mit der ganzen Familie

Traditionell gibt es bei Rüssels ein paar kalte Vorspeisen. Das Hauptgericht komme, so Rüssel, nicht von ihm, sondern von seinem Schwager, der nicht nur guten Wein mache, sondern auch gut koche. Es gibt Coque au vin.