Impfzentren, Impfbusse, Hausärzte und Krankenhäuser: In der Region Trier gibt es verschiedene Möglichkeiten, um eine Impfung gegen das Coronavirus zu erhalten. Aber wie lange muss man auf einen Termin warten?

In den letzten Wochen ging die Nachfrage nach Impfungen nach oben: Booster-Impfungen und strengere Regelungen für Ungeimpfte ließen die Nachfrage nach Impfterminen steigen. Da es inzwischen mehrere Anlaufstellen für Corona-Impfungen in der Region Trier gibt, ist die Wartezeit auf einen Impftermin meist nicht länger als zwei Wochen.

So lange dauert es bis zum Impftermin

Die Terminvergabe läuft im Impfzentrum Trier über das Anmeldesystem des Landes Rheinland-Pfalz. Dort ist aktuell mit einem Impftermin innerhalb von etwa zwei Wochen zu rechnen. In Trier gibt es außerdem immer mittwochs die Möglichkeit, auch ohne Termin beim Impfzentrum eine Corona-Impfung zu bekommen.

In Bitburg wurden am vergangenen Wochenende Auffrischungsimpfungen abgeboten. Weil die Termine für die Impfungen nach Angaben der Stadt bereits innerhalb weniger Stunden ausgebucht waren, wurden inzwischen weitere Termine angeboten. Die Terminsuche geht direkt über die Seite der Kreisverwaltung. Dort bekommt man aktuell noch Termine für die kommenden Wochenenden.

Das Impfzentrum in Trier. SWR

Großer Andrang im Impfzentrum Wittlich

Das Impfzentrum in Wittlich bietet noch bis zum 13. Dezember 2021 Impfungen ohne Termin an. Laut Pressestelle des Kreises Bernkastel-Wittlich haben die Menschen zuletzt allerdings bis zu vier Stunden auf eine Impfung warten müssen.

Da mittags bereits alle Impfdosen verimpft worden seien, hätten einige Menschen sogar ohne Impfung weggeschickt werden müssen. Ab 9. Dezember 2021 soll eine Terminvorgabe für das Wittlicher Impfzentrum dann aber über das Anmeldesystem des Landes Rheinland-Pfalz gehen. Wie lange man dort auf einen Termin warten müsse, sei noch nicht abzuschätzen, so die Kreisverwaltung.

Impftermine in Krankenhäusern ausgebucht

In den Marienkrankenhäusern in Bitburg, Gerolstein und Hermeskeil wie auch im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier sind aktuell alle verfügbaren Termine ausgebucht. Wer hier einen Impftermin will, muss Geduld aufbringen und auf neue Termine oder abgesagte Termine anderer Personen warten.

Hier gibt es Corona-Impfungen in der Region Trier In den vergangenen Monaten haben viele Hausärzte Impfungen durchgeführt. Wegen der hohen Nachfrage nach Impfungen haben aber auch wieder die Impfzentren in Trier, Bitburg und Wittlich geöffnet. Außerdem sollen mit niedrigschwelligen Angeboten wie dem Impfbus noch mehr Menschen schnell und einfach geimpft werden. Auch Krankenhäuser unterstützen mit Impfaktionen, um den Menschen zeitnah Impfungen anzubieten. An diesen Standorten ist in der Region Trier momentan eine Impfung möglich: Impfzentren: Trier, Wittlich, Bitburg

Trier, Wittlich, Bitburg Krankenhäuser: Marienkrankenhaus in Hermeskeil, Gerolstein, Bitburg; Klinikum Mutterhaus Trier

Marienkrankenhaus in Hermeskeil, Gerolstein, Bitburg; Klinikum Mutterhaus Trier Impfbus: Fahrplan des Impfbusses

Forderung nach Prüfung von "Pop-up-Impfstationen" in Trier

Die CDU-Stadtratsfraktion in Trier fordert auf Grund der hohen Nachfrage nach Corona-Impfungen, dass der Stadtrat prüft, ob sogenannte "Pop-up-Impfstationen" in der Trierer Innenstadt sinnvoll wären. Dabei handelt es sich um mobile Impfstationen, die nur kurzzeitig zum Beispiel in Läden aufgebaut werden. Elisabeth Tressel von der CDU-Stadtratsfraktion Trier sagte dem SWR, dass sie in einem solchen zusätzlichen Angebot einen Vorteil sieht.

"Wir glauben, dass mit diesem Angebot die Quote an Erstimpfung erhöht werden könnte. Menschen, die kein Auto haben oder denen die Impfung im Impfzentren zu aufwendig ist, könnten durch Pop-up-Impfstationen niederschwellig eine Impfung erhalten."

Am Mittwoch soll im Stadtrat abgestimmt werden, ob die Einrichtung von "Pop-up-Impfstationen" geprüft wird. Die Sitzung wird ab 17 Uhr live im Internet übertragen.