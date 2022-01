Über 250.000 Menschen in Region Trier geimpft

In der Region Trier sind mittlerweile mehr als 250.000 Menschen mindestens einmal geimpft. Wie es in den einzelnen Landkreisen und der Stadt Trier aussieht, lesen Sie hier.

Allein im Impfzentrum im Trierer Messepark seien 54.687 Erst- und 29.689 Zweitimpfungen durchgeführt worden. Im Impfzentrum, bei Hausärzten, in Kliniken und mit mobilen Teams in Pflegeheimen seien damit bereits 17,6 Prozent der insgesamt 260.000 Einwohner vollständig geimpft, teilte die Stadt Trier mit. 39,1 Prozent hätten die erste Impfung.

Kreis Vulkaneifel liegt vorn

Die Stadt Trier sowie die Kreise in der Region Trier bezeichnen den Fortschritt der Impfkampagne überwiegend als positiv. So liegt derzeit beispielsweise im Kreis Vulkaneifel die Impfquote bei etwa 50 Prozent.

Nach Angaben der Kreisverwaltung ist das aber auch darauf zurückzuführen, dass im Kreis bereits Ende Dezember 2020 mit den Corona-Impfungen begonnen werden konnte. Wegen einer sehr hohen Sieben-Tage-Inzidenz teilte das Land Rheinland-Pfalz dem Kreis Vulkaneifel damals eher Impfstoff zu als anderen Regionen.

Generell habe überall in der Region Trier die Einbeziehung der Hausärzte in die Impfkampagne dafür gesorgt, dass die Zahl der Impfungen deutlich gesteigert werden konnte, so die Kreisverwaltungen. Dennoch gebe es immer noch zu wenig Impfstoff.

So laufen die Impfungen in der Stadt Trier und den Landkreisen

Fortschritt der Impfkampagne Kreis Einwohner Erstimpfung Quote Zweitimpfung Quote Trier und Trier-Saarburg etwa 260.000 101.670 39,1 % 45.851 17,6 % Bernkastel-Wittlich 112.483 davon 96.432 älter als 16 Jahre 44.895 (Stand 26.5) 39.9 % der Gesamtbevölkerung und 50 % der über 16 Jährigen 17.191 15,3 % der Gesamtbevölkerung und 17,8 % der über 16-Jährigen Vulkaneifel 60.646 30.136 (Stand 26.05.) 49,69 % 14.527 23,87 % Bitburg-Prüm 99.058 davon 84.178 älter als 16 Jahre 41.000 (Stand. 27.05) 41,37 % 20.500 20,7 % Birkenfeld etwa 81.000 davon etwa 70.000 älter als 16 Jahre etwa 35.000 (Stand 27.05.) keine Angabe etwa 15.000 keine Angabe

* Quelle: Kreisverwaltungen und Stadt Trier

Mehr Kapazitäten als Corona-Impfstoff

Nach Angaben der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich könnten sowohl im Impfzentrum als auch bei den niedergelassenen Ärzten deutlich mehr Impfungen verabreicht werden. So sieht es auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Kreis Vulkaneifel aus.

So könnten beispielsweise im Impfzentrum Hillesheim 800 Impfungen durchgeführt werden. Weil es an Impfstoff fehle, werde diese Zahl aber nicht erreicht. Der bisherige Höchststand an Impfungen pro Tag lag dort bei 550, so eine Kreissprecherin.

Bürgerinnen und Bürger sind verärgert

Ein weiteres Problem: Nach Angaben der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, sorgten die teils langen Wartezeiten sowie die für Außenstehende nicht nachvollziehbaren Terminzuteilungen bei den Bürgerinnen und Bürgern teilweise für Unmut. Obwohl die Terminvergabe für die Corona-Impfungen vom Land koordiniert würden, werde der entstehende Frust oftmals im Impfzentrum selbst oder in der Kreisverwaltung abgeladen.

Impftermine werden nicht storniert

Auch der Umstand, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich für die Corona-Impfung sowohl über das Landesportal als auch bei ihrem Hausarzt für einen Impftermin anmelden, sei problematisch. Wie eine Sprecherin des Kreises Vulkaneifel mitteilte, würden die Termine im Impfzentrum häufig nicht storniert, wenn bereits eine Impfung beim Hausarzt erfolgt sei.

Dies stelle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Impfzentren der Region Trier vor große logistische Herausforderungen. Um keinen Impfstoff verfallen zu lassen, müssten innerhalb kürzester Zeit Ersatzpersonen aus einer Nachrückerliste, die das Land uns aus dem Pool der bereits registrierten Personen zur Verfügung stellt, gefunden werden.

Impf-Drängler erschleichen sich Impfung

Unter anderem im Impfzentrum Bitburg gab es außerdem sogenannte "Impfdrängler". Wie die Kreisverwaltung mitteilte, gab es Fälle, in denen Personen unter anderem falsche Alters-oder Berufsangaben gemacht oder sich fälschlicherweise als Betreuungsperson ausgegeben hätten, um einen Impftermin zu erhalten.

Im Impfzentrum selbst werde zwar eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt, für detaillierte Informationen fehle es aber an Zeit und Personal. Es müsse deshalb also in Kauf genommen werden, dass auch Personen ohne Impfberechtigung eine Corona-Impfung erhielten.

Im Kreis Trier-Saaburg und der Stadt Trier habe es kaum Probleme mit Impfdränglern gegeben, so Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Die wenigen Fälle, die es gab, seien Missverständnisse gewesen, die schnell geklärt worden seien.

Impfzentren bleiben bestehen

Eine Schließung des Impfzentrums in Trier sieht die Stadt Trier nicht vor. Denn aktuell seien die Arztpraxen noch nicht in der Lage die Impfleistung der Impfzentren zu übernehmen.

Kritik an Entscheidung des Bundes, weitere Impfgruppen zuzulassen

Der Vorsitzende der Bezirksärztekammer Trier, Doktor Walter Gradel, kritisierte die Entscheidung des Bundes, weitere Gruppen für die Impfungen zuzulassen. Derzeit stünden noch zu viele Impfungen in den Priorisierungsgruppen zwei und drei aus. Da inzwischen aber genug Impfstoff vorrätig sei, werde man allerdings ab dem ersten Juni die Impfbrücke auch für die Altersgruppe ab 50 öffnen.