Luchse gibt es seit einiger Zeit im Pfälzerwald – und nun auch in der Eifel. Ein Luchs ist in der südlichen Eifel in eine Wildkamera gelaufen. Nur: war das nur ein Luchs? Oder gibt es schon viele? Und wenn, wie ist der Luchs in die Eifel gekommen? Immerhin wohnen die Artgenossen im Pfälzerwald rund 100 Kilometer Luftlinie entfernt. Oder gab es schon ganz lange Luchse in der Eifel, und keiner hat es bemerkt? Rund um die Eifelluchse gibt es jede Menge Gerüchte. Wir reden mit dem Förster Franck Neygenfind.