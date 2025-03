Die rheinland-pfälzischen Landesforste haben in Kooperation mit der Landesinitiative "Rheinland-Pfalz - Land in Bewegung" vor einigen Jahren das Projekt "Leichte Wege" ins Leben gerufen. Insgesamt gibt es in ganz Rheinland-Pfalz aktuell neun dieser ausgeschriebenen Wege.

Der Fokus der "Leichten Wege" liegt vor allem darauf, mobilitätseingeschränkten Personen eine Möglichkeit zu geben, sich in der Natur zu bewegen. Diese Wege haben eine Streckenlänge von maximal fünf Kilometern, mit einfachem begehbaren Untergrund und ohne großen Anstieg.

Eine übersichtliche Karte zeigt den Leichten Weg durch den Wald. © Landesforsten.RLP.de / Michael Bajer SWR © Landesforsten.RLP.de / Michael Bajer

Am jeweiligen Startpunkt steht eine große Übersichtstafel, und auf der Strecke befinden sich kleinere Schilder, die den Weg kennzeichnen. Die "Leichten Wege" haben immer die gleiche Beschilderung und sind somit als barrierearmer Wanderweg gut erkennbar. Außerdem sind sie teilweise bei "OutdoorActive" beziehungsweise "Komoot" hinterlegt.