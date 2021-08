per Mail teilen

Thomas Weber ist einer der wenigen Berufsfischer an der Mosel. Er ärgert sich über Kritik an seinem Berufsstand. Denn er betreibt gleichzeitig Artenschutz. Etwa bei den Aalen. Nach seiner Beobachtung ist deren Population dank verschiedener Maßnahmen seit Jahren konstant. Und das sei wichtig, wie er in unserem Podcast erzählt. Denn wenn es dem Fluss gut gehe, gehe es auch ihm gut.