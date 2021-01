Norbert Ruschel ist Schulleiter an der Ausonius-Grundschule in der Trierer Innenstadt. Es ist eine Schule, an der 160 Kinder mit und ohne Behinderungen unterrichtet werden - derzeit natürlich auch im Fernunterricht. Wie es Norbert Ruschel und den Lehrern der Schule dabei geht und wie sie den Unterrichts-Alltag während der Corona-Krise meistern, erzählt er in dieser Podcast-Folge.