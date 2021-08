per Mail teilen

Zwischen Großkampenberg, Kesfeld und Leidenborn im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Freitag der Westwall Wanderweg eröffnet worden. Es ist auch ein Weg gegen das Vergessen.

Der Westwall war ein gigantisches Abwehrsystem aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs aus mehr als 20.000 Bunkern, Stollen und Panzersperren entlang der Westgrenze des Deutschen Reiches. Auf einer Länge von 630 Kilometern zog er sich von der Schweizer Grenze bis zu den Niederlanden. Heute erinnern viele Überreste an dieses Bauwerk der Nationalsozialisten - auch in der Eifel nahe der Grenze zu Belgien. Dort ist am Freitag ein Wanderweg entlang der ehemaligen Festungsanlage eröffnet worden.

Westwall soll als Mahnmal erhalten bleiben

Wie das zuständige Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel mitteilte, ist der Wanderweg im Rahmen einer Flurbereinigung entstanden. Der Westwall soll so als Mahnmal erhalten und touristisch genutzt werden. Im Zuge der Flurbereinigung wurden auch landwirtschaftliche Wege erneuert, Gewässerschutzstreifen angelegt und Sträucher und Gehölze angepflanzt.

Zwei Routen an den Überresten des Westwalls

Zwei Routen führen an den Überresten des Westwalls entlang. Auf 16 Hinweistafeln sollen Wanderer sich nach Angaben des DLR über die Rolle des Festungssystems in der NS-Propaganda und dem Zweiten Weltkrieg informieren können. Die Gesamtkosten der drei Flurbereinigungsverfahren von rund 2,4 Millionen Euro wurden laut DLR zu 90 Prozent durch die EU, den Bund und das Land gefördert.