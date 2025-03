Pendler aus Trier froh über neue Zugverbindung nach Luxemburg

Drei Tage ist die Weststrecke in Betrieb. Erste Pendlerinnen und Pendler nutzen sie bereits. Die Strecke wurde reaktiviert und zählt zu den größten ÖPNV-Projekten im Land.

Joachim Öchsner steigt in Trier-Pallien, einem der neu gebauten Bahnhöfe, in den Zug Richtung Luxemburg. Er hat sein Fahrrad dabei. Das nimmt er immer mit zur Arbeit, erzählt er. Denn die 40 Kilometer Rückweg von Roodt in Luxemburg nach Trier legt er dann am Abend mit dem Rad zurück.

Pendler Joachim Öchsner aus Trier freut sich über die neue Verbindung, wünscht sich aber auch noch eine engere Taktung mit mehr Zügen. SWR Andrea Meisberger

Mit dem Zug, der nun seit Rosenmontag auf der frisch reaktivierten Weststrecke fährt, ist er am Mittwoch zum ersten Mal unterwegs. Er findet es super, dass die Züge nun auch über die linke Moselseite nach Luxemburg fahren. Das bedeutet für ihn morgens einen kürzeren Weg zum Zug - so muss er nicht durch die ganze Stadt zum Hauptbahnhof.

An diesem Morgen sei am Bahnhof in Trier-Pallien noch nicht viel los gewesen, erzählt er. Öchsner geht davon aus, dass viele vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, dass der Zug nun über die Weststrecke nach Luxemburg fährt.

Zugfahrt deutlich entspannter als Autofahrt

Früher ist Joachim Öchsner mit dem Auto gefahren, weil sein Arbeitsplatz damals in Luxemburg anders nur schwierig zu erreichen war. Mittlerweile nutzt er den Zug. Das sei auch deutlich entspannter. "Man hat die Hände frei, kann seine Zeitung lesen oder nette Gespräche führen", sagt er. Mit dem Auto im Stau zu stehen, sei da eher lästig.

Pendler wünschen sich eine stärkere Taktung der Züge

Aktuell fährt die RB 83 einmal in der Stunde nach Luxemburg. Das finden einige Pendlerinnen und Pendler zu wenig. Das sieht auch Joachim Öchsner so. "Es wäre schön, wenn es alle halbe Stunde einen Zug geben würde, der nach Luxemburg fährt und auch die kleineren Stationen anfahren würde." Zwar gibt es noch eine weitere Verbindung von Trier nach Luxemburg, aber diese hält nur vereinzelt unterwegs an.

Pro Bahn sieht Reaktivierung der Weststrecke positiv

Nicht nur die Pendler wünschen sich mehr Züge. Das sieht auch der Fahrgastverband Pro Bahn Rheinland-Pfalz so. Dieser würde sich vor allem in den Abendstunden und am Wochenende eine bessere Zuganbindung über die Weststrecke nach Luxemburg wünschen. Denn in Luxemburg fänden beispielsweise viele Konzerte statt oder umgekehrt würden viele Luxemburger einen Tagesausflug nach Trier machen - und diese müssten ja auch wieder zurückkommen.

Insgesamt sieht Pro Bahn die Reaktivierung der Weststrecke aber positiv. Es sei eine gute Entscheidung gewesen. Sie bringe viele Vorteile für die Stadt Trier und auch für Luxemburg.