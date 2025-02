Ab Montag fahren in Trier wieder Personenzüge auf der Weststrecke. Die 19 Kilometer lange Strecke wurde reaktiviert und zählt zu den größten ÖPNV-Projekten in Rheinland-Pfalz.

Mehr als 40 Jahre lang hielt am ehemaligen Bahnhof in Trier-West kein Zug mehr. Das wird sich ab Montag um 5:46 Uhr ändern: Mit dem ersten Doppelstock-Elektrozug der luxemburgischen Bahngesellschaft CFL startet der reguläre Bahnbetrieb durch die westlichen Stadtteile von Trier.

Künftig pendelt stündlich ein Zug zwischen Wittlich über die Weststrecke nach Luxemburg-Stadt. Außerdem fährt täglich im Stundentakt eine Regionalbahn vom Haltepunkt Trier-Hafenstraße nach Konz und zum Teil weiter nach Saarburg.

Gute Laune am Bahnsteig bei der symbolischen Inbetriebnahme am Mittwoch: Die Gäste aus Politik und von der Deutschen Bahn freuen sich über die Reaktivierung der Trierer Weststrecke. SWR

Innenstadt durch Weststrecke besser erreichbar

Seit 1983 fuhren nur noch Güterzüge auf der linken Moselseite. Für die Reaktivierung der Weststrecke sind in zwei Jahren drei Brücken und fünf Bahn-Stationen neu gebaut worden. Sie sind per Rad und Bus erreichbar.

Damit wird auch das Wohnen in Trier-West noch attraktiver.

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sprach bei der symbolischen Betriebsaufnahme der Strecke am Mittwoch von einem "historischen Projekt". Mit der Weststrecke werde auch die Innenstadt besser erreichbar. "Vom Haltepunkt Römerbrücke sind Sie zu Fuß in fünf Minuten in der Innenstadt", so Leibe (SPD). "Damit wird auch das Wohnen in Trier-West noch attraktiver".

Leibe sagte, er würde sich sehr freuen, wenn die Trierer am Wochenende mit dem Zug nach Luxemburg-Stadt fahren oder Luxemburger Trier besuchen. "Bequemer geht es nicht mehr."

Luxemburg-Pendler profitieren von Weststrecke

Stadt Trier und Deutsche Bahn hoffen auf viele zusätzliche Bahnfahrer - und sie haben dabei vor allem die Luxemburg-Pendler im Blick. Für die mehr als 9.000 Pendler in Trier soll die Strecke ein zusätzlicher Anreiz werden, das Auto zu Hause zu lassen.

Die Bahn ging in einer früheren Prognose von mehr als 2.000 Fahrgästen pro Tag aus, die an den neuen Haltestellen ein- und aussteigen.

Wenn das Angebot stimmt, steigen auch mehr Menschen dauerhaft auf den Zug um.

"Wir glauben fest daran, dass die Strecke angenommen wird", sagt Ralf Thieme, Vorstandsmitglied Personenbahnhöfe der Deutschen Bahn. "Pendler können ihr Fahrrad oder Auto direkt an den Haltestellen abstellen und auf den Zug umsteigen. Wenn das Angebot stimmt, steigen auch mehr Menschen dauerhaft auf den Zug um." Die Fahrtzeit von Trier-West nach Luxemburg-Stadt beträgt rund eine Stunde.

Der Streckenverlauf der Züge nach Inbetriebnahme der Weststrecke in Trier. SWR

Weststrecke in Betrieb, aber Bauarbeiten gehen weiter

Die Kosten für die Reaktivierung der Strecke belaufen sich auf rund 150 Millionen Euro, die vor allem vom Bund getragen werden. Nach der Inbetriebnahme der Weststrecke am Montag wird es laut Bahn vom 7. bis zum 10. März zu einer kurzen Unterbrechung kommen. Der Grund ist eine Weiche an der Moselbrücke von und nach Luxemburg, die erneuert werden muss. Zwischen Trier Hauptbahnhof und Luxemburg wird ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Auch an einigen Haltepunkten sind die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen. In Zewen wird an der Schrankentechnik gearbeitet, in Pallien an der Anbindung zur Kaiser-Wilhelm-Brücke und am Bahnhof Hafenstraße dauern die Straßenbauarbeiten an. Deshalb kommt es in den kommenden Monaten noch zu Verkehrsbehinderungen, so die Stadt.

Der neue Bahnsteig am Haltepunkt Kreuz Konz konnte nicht fristgerecht fertig gestellt werden. Bis voraussichtlich Mitte/Ende März können die Regionalzüge in Richtung Saarburg dort nicht halten, so die Bahn.