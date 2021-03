Die Stadt Konz unterstützt eine Gutschein-Aktion des Stadt-Marketing-Vereins. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt am Donnerstagabend beschlossen. Ziel sei es, die Einzelhändler in Konz während der Corona-Pandemie zu unterstützen. Die Aktion funktioniert so: Kunden können einen Gutschein für 20 Euro kaufen. Der tatsächliche Wert des Gutscheins liegt aber bei 25 Euro. Die fünf zusätzlichen Euro steuert die Stadt Konz bei. Eingelöst werden können die Gutscheine in allen Mitgliedsgeschäften des Stadtmarketing-Vereins. Die Gutscheine werden im Monat April verkauft - und zwar in den Konzer Geschäften, sowie in Banken und an der Pforte des Rathauses. Bis Ende des Jahres können sie als Zahlungsmittel genutzt werden. Die Stadt Konz beteiligt sich mit insgesamt 10.000 Euro an der Aktion.