Wie Menschen sich in der Region Trier durch Corona radikalisieren

Joachim T. war vor der Corona-Pandemie nicht polizeilich auffällig. Er lebte in einem Ort an der Mosel. Dann begann er Schusswaffen mit einem 3D-Drucker herzustellen.

Ein Fernsehteam von "funk" war in ganz Deutschland unterwegs, um herauszufinden, ob Menschen sich durch Corona radikalisieren. Das führte das "funk"-Team auch an die Mosel - zu Joachim T. Er war vor der Pandemie polizeilich unauffällig. Er arbeitete als Physiotherapeut, war eher in der Öko-Szene unterwegs.

Joachim T. von der Mosel hat sich Waffen im 3D-Drucker gedruckt - auch eine Folge seiner Einstellung zur Corona-Pandemie. NDR

Betroffener erzählt von Zweifeln an Pandemie

Doch als sich das Virus in Europa ausbreitete, wuchsen in ihm Zweifel. Er hielt die Pandemie für ein großes Narrativ, ersponnen offenbar mit dem Ziel, die Bevölkerung zu kontrollieren: "Daraus ist für mich die Angst entstanden, also wirklich eine große Angst. Und daraus der Gedanke, sich verteidigen zu müssen", erzählt er heute, "dadurch bin ich auf Waffenbau gekommen".

Joachim T. begann Schusswaffen mit einem 3D-Drucker herzustellen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn - auch, weil er eine bewaffnete Gruppe gegründet haben soll.

