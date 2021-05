Mark Hummel aus Föhren bei Trier ist wohl einer der außergewöhnlichsten Bankkaufmänner in Rheinland-Pfalz. Tagsüber leitet er den Kundenservice und das Beschwerdemanagement einer großen Fondsgesellschaft in Luxemburg – abends tritt er als Dragqueen Betty Bacon auf Bühnen auf und singt. Was ihm das gibt, wie es dazu kam und was jetzt trotz Pandemie an Veranstaltungen geplant ist, darüber sprechen wir mit Mark.