Wenn Fluthilfe ankommt: Kindergruppe aus Ehrang ist zurück in ihrem Wohnhaus

Etwas mehr als vier Monate ist es nun her, dass die Kyll das Gebäude einer Kinderwohngruppe in Ehrang teilweise überflutete. Dank der Spenden einer Hilfsorganisation konnten die Kinder nun in ihr Zuhause zurück.

Schnelle und effektive Unterstützung kann eine große Wirkung haben. Das zeigt ein Beispiel aus Trier-Ehrang. Das Wohnhaus einer Kinderwohngruppe des Jugendhilfezentrums (JHZ) Helenenberg wurde dort teilweise überflutet. Für den Wiederaufbau erhielt das JHZ Spendengelder von "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" - einer Partnerorganisation des Aktionsbündnis Deutschland Hilft.

Keller der Wohngruppe wird überflutet

Es ist der Morgen des 15. Juli in Trier-Ehrang. Die Kinderwohngruppe des Jugendhilfezentrums Helenenberg ist wie leer gefegt, die Kinder sind in der Schule. "Zum Glück konnten wir die Kinder alle auf dem Weg von der Schule zurück zur Wohngruppe abfangen", erzählt Sieglinde Schmitz, Geschäftsleiterin des JHZ. Denn was sich in den kommenden Stunden in Trier-Ehrang abspielen wird, sollen die Kinder nicht miterleben. Die Kyll überflutet meterhoch ganze Straßenzüge. Auch die Wohngruppe wird getroffen.

Als das Wasser der Kyll steigt, läuft auch der Keller der Kinderwohngruppe in Ehrang voll. Zwei Tage schuften zehn Mitarbeiter des Jugendhilfezentrums Helenenberg, um den Schlamm aus dem Keller der Kinderwohngruppe zu bekommen. Auf halber Strecke die Treppe hinauf bleibt das Wasser stehen. Die Wohnräume erreicht es so nicht mehr. Bis unter die Decke stand das Wasser im Keller der Wohngruppe in Ehrang. Jetzt muss alles saniert werden. Inzwischen sind einige der durch die Flut zerstörten Elektrogeräte ersetzt worden. Auch die Heizung läuft wieder und die Kinder sind zurück in ihrer Wohngruppe in Ehrang.

Innerhalb kürzester Zeit läuft der Keller des Wohnhauses voll. Und dann Glück im Unglück: Auf halbem Weg die Treppe hinauf in die Wohnräume bleibt das Wasser stehen. Trotzdem entsteht ein Schaden von mehr als 30.000 Euro, so Sieglinde Schmitz. "Wir waren noch mit einem Hilfstrupp hingefahren, in der Hoffnung noch irgendwas retten zu können. Aber alles, was im Keller gelagert war, ist kaputt", erzählt die Leiterin des JHZ.

Therapeutisches Spielzeug durch Flut zerstört

Die Waschmaschinen sind noch recht leicht zu ersetzen, doch im Keller war auch eine Kleiderkammer mit gut erhaltener Kinderkleidung, die über Jahre hinweg zusammengetragen worden war. Und noch viel wichtiger: Therapeutisches Spielzeug ist ebenfalls im Dreck und Schlamm der Fluten untergegangen.

Kindergruppe wird im Haupthaus untergebracht

Auch die Heizung ist kaputt. "Es war zum Glück nur der Brenner kaputt, die Tanks sind nicht aufgeschwemmt worden", erzählt Schmitz. Für die Kinder war es in dem Haus in Ehrang dennoch nicht mehr sicher. Sie wurden im Haupthaus des JHZ in Welschbillig vorübergehend untergebracht.

"Die Kinder hatten dadurch ein Stück Heimat verloren."

Zwei volle Tage sind zehn Mitarbeiter des JHZ mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, schippen den Schlamm aus den Kellerräumen. "Danach musste die ganze Elektroverkabelung neu gemacht werden, um den Keller mit den feuchten Wänden abzuklemmen", berichtet Sieglinde Schmitz. "Für die Brandschutzanlage mussten wir eine Spezialfirma kommen lassen."

Örtlicher Lions Club stellt Kontakt zur Hilfsorganisation her

All diese Renovierungsarbeiten kosten Geld, viel Geld. Doch wie so oft nach der Flutkatastrophe im Sommer findet sich schnell die nötige Hilfe. Mitglieder eines örtlichen Lions Club stellen den Kontakt zur Hilfsorganisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" her. Diese ist eine der mehr als 20 Partnerorganisationen des Aktionsbündnis Deutschland Hilft.

Spendengelder des Aktionsbündnis finanzieren Renovierung

Das JHZ stellt einen Antrag auf Fluthilfen. "Das Geld ist schon bei uns eingegangen. Wir haben darüber schon die Neueinrichtung der Verkabelung und die Heizungsüberprüfung bezahlt", so Schmitz. Deshalb konnten die Kinder inzwischen wieder in ihre Wohngruppe in Ehrang zurückkehren, das Haus ist wieder sicher. Auch die weitere Sanierung des Kellers soll damit finanziert werden. Doch vor allem will Sieglinde Schmitz damit die Kleiderkammer und das verloren gegangene therapeutische Spielzeug ersetzen.