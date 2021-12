Deutlich weniger getötete Motorradfahrer

In der Region Trier sind in der abgelaufenen Saison deutlich weniger Motorradfahrer bei Unfällen gestorben als im Vorjahr. Das hat das Polizeipräsidium Trier mitgeteilt. Vier Biker sind auf den Straßen der Region Trier ums Leben gekommen. 2020 waren es noch 13. Dazu kommen insgesamt deutlich weniger Unfälle zur vorläufigen Saison-Bilanz. Das Polizeipräsidium führt es auch darauf zurück, dass wegen Corona und der schlechten Witterung im Sommer weniger Bikers als sonst unterwegs waren. Gleichzeitig sieht die Polizei aber auch ihre Präventionsarbeit der letzten Jahre bestätigt. Im kommenden Jahr will das Polizeipräsidium noch stärker mit Kollegen aus dem nahen Ausland in Sachen Kontrollen und Prävention zusammenarbeiten.