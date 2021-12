Rückgang der Blutspenden

In der Region Trier haben die Menschen in diesem Jahr weniger Blut gespendet als sonst üblich. Wie der Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes mitteilte, gab es allein im vergangenen Monat in der Region Trier 600 Blutspenden weniger als geplant. Wegen der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe im Juli hätten einige Blutspendetermine abgesagt werden müssen, so das DRK. In Trier-Ehrang sei das Bürgerhaus, in dem sonst Blutspendetermine waren, noch immer beschädigt und nicht mehr nutzbar. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm seien im Sommer Blutspendelokale oder der Weg dorthin überflutet gewesen. Vor allem vor den Feiertagen Weihnachten und Neujahr sei es aber wichtig, dass Blutspenden da seien, um die Krankenhäuser zu versorgen. Derzeit seien die Lager nicht ausreichend bestückt, so das DRK.