Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Trier ist im Juli zurückgegangen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren gut 10.800 Menschen ohne Job. Im vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein deutlicher Rückgang von mehr als 2.000 Menschen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,7 Prozent. Die regionale Wirtschaft habe sich deutlich erholt nach dem Corona-bedingten Einbruch im vergangenen Frühjahr, so die Arbeitsagentur. Es gebe eine Rekordzahl an freien Stellen.