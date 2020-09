Die Zahl der Apotheken in der Region Trier ist in den vergangenen 14 Monaten weiter zurückgegangen. Das geht aus Zahlen des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung und des Apothekerverbands hervor. Allerdings sind auch neue Apotheken hinzugekommen. In den Kreisen Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich gibt es je drei Apotheken weniger, im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist es eine weniger. Im Kreis Birkenfeld blieb die Zahl gleich, im Kreis Vulkaneifel und der Stadt Trier kamen je zwei Apotheken hinzu. Insgesamt gehen die Zahlen seit Jahren eher zurück. Laut Landesapothekerkammer ist es vor allem in der Eifel schwierig, Notdienste zu planen, da wenige Apotheken gleichbleibend viele Dienste übernehmen und die Patienten weite Strecken in Kauf nehmen müssten. Sie fordert eine Arzneimittelpreisbindung, da ausländische Versandapotheken durch Rabattsysteme derzeit einen Vorteil gegenüber inländischen Apotheken hätten.