Nur wenige Apotheken bieten Corona-Impfung an

Nur die wenigsten Apotheken in der Region Trier bieten ab Dienstag Impfungen gegen das Coronavirus an. Das hat eine Umfrage des SWR ergeben. Die Apotheken sind demnach noch nicht startklar, sie wollen - wenn überhaupt - erst in den kommenden Tagen mit den Corona-Impfungen beginnen. Es müssten erst noch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, so die Apotheker. Viele Apotheken in der Region Trier beteiligen sich generell nicht an der Impf-Kampagne - unter anderem weil es keine Räumlichkeiten oder Personal dafür gibt. In ganz Rheinland-Pfalz sind laut Landesapothekerkammer knapp 70 Apotheken impfbereit. Insgesamt gibt es rund 920 Apotheken im Land. Welche impft, ist im Internet auf mein-apothekenmanager.de zu sehen.