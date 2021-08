Die Freibäder in der Region Trier melden wegen des wechselhaften Wetters kaum Gäste. Wie eine SWR-Umfrage ergeben hat, seien bisher nur wenige Urlauber und regelmässige Schwimmer in die Freibäder gekommen.

In Bitburg sprach die Betreiberin des Freibads von einer Katastrophe. Die Freibadsaison sei wortwörtlich ins Wasser gefallen, die Besucherzahlen seien nicht nennenswert. Seit vergangener Woche ist deshalb in Bitburg wieder teilweise das Hallenbad geöffnet. Das Freibad in Gerolstein verzeichnet nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen Besucherzahlen von 20 bis 50 Menschen pro Tag. Normalerweise seien die Zahlen an heißen Sommertagen zehn Mal so hoch. Auch im Südbad in Trier seien die Besucherzahlen durch das Wetter eingebrochen. Nach Angaben der Betreiber war es in den Sommerferien bisher nur zu 16 Prozent ausgelastet.