Bretter, die die Welt bedeuten, gibt es nicht nur in Berlin, Wien oder New York. Auch in Niederscheidweiler in der Vulkaneifel bringt eine Laiengruppe mit viel Herzblut ein Stück auf die Bühne.

Wahre Schauspielkunst wird auf der kleinen Bühne in Niederscheidweiler von Günter Schneider (links), Nicole Linden (Mitte) und Valerie Schneider (rechts) geboten. SWR Anna-Carina Blessmann Hugo Speck (Axel Miesen, links) ist rehabilitiert und wird von seiner kurzzeitigen Nachfolgerin (Elisabeth Rauen, rechts) wieder als Brandmeister eingesetzt. SWR Anna-Carina Blessmann Hugo Speck (Axel Miesen, Mitte) diskutiert mit seinem Möchtegern-Schwiegersohn Oskar (Michael Rach, rechts). SWR Anna-Carina Blessmann Die Theatergruppe achtet darauf, Bühnenbild, Requisiten und Kostüme der jeweiligen Zeit des Stücks anzupassen. SWR Anna-Carina Blessmann Die Mitglieder der Theatergruppe Niederscheidweiler zeigen bei der Aufführung vollen Körpereinsatz. SWR Anna-Carina Blessmann