Panzergranate in Trier-Pfalzel gefunden

In Trier-Pfalzel ist am Nachmittag eine Panzergranate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll am Abend gesprengt werden.

Nach Angaben der Stadt hatte ein Anwohner in Trier-Pfalzel am Nachmittag eine etwa 8,8 Zentimeter große Panzergranate aus dem zweiten Weltkrieg in seinem Garten am Moselradweg gefunden, als er sich ein Loch für den Sonnenschirm graben wollte. Die Granate enthalte 69 Gramm Sprengstoff. Ihr Zünder soll am Abend gesprengt werden. Stadt Trier Sprengung am Abend geplant Der Kampfmittelräumdienst werde den Zünder der Granate vor Ort sprengen. Aus Sicherheitsgründen müssen zwölf Häuser evakuiert werden. Die betroffenen Anwohner werden von der Feuerwehr informiert. Die Schifffahrt auf der Mosel muss vorübergehend eingestellt werden und der Moselradweg sei bereits gesperrt. Die Stadt geht davon aus, dass die Sprengung um 18 Uhr stattfinden soll.