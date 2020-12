In Trier hat der Kampfmittelräumdienst eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft. Für den Zeitraum der Entschärfung mussten in einem Radius von 500 Metern um den Fundort der Bombe rund 2.700 Bürger ihre Häuser verlassen. Die Stadt hatte eine Notunterkunft in einer Schule eingerichtet. 27 Menschen mussten laut Feuerwehr im Vorfeld per Krankenwagen aus dem Gefahrengebiet gebracht werden.