Bei Bauarbeiten ist am Montagmorgen am Mattheiser Weiher in Trier eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Stadt Trier, soll die Bombe am Mittwochabend entschärft werden. Dazu müssten 2.700 Bürger ihre Häuser verlassen.

Nach Angaben der Stadt Trier handelt es sich bei der Bombe um eine britische Fliegerbombe des Typs MC500 mit Aufschlagzünder "Tail Pistol 30". Die Bombe und der Zünder seien identisch zu der Bombe, die bereits im September in Trier-Euren gefunden wurde. Bürger sollen Gebiet um Mattheiser Weiher meiden Das Presseamt der Stadtverwaltung wird auf der Seite der Stadt Trier und über Twitter kontinuierlich informieren und fordert die Menschen dazu auf, das Gebiet um den Mattheiser Weiher zu meiden. Das erleichtere den Einsatzkräften ihre Arbeit. Bombe soll am Mittwoch entschärft werden Die Bombe soll nach Angaben der Stadt am Mittwochabend entschärft werden. Heiko Pagel vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hat die #Trierbombe heute Morgen begutachtet und wird Teil des Teams sein, dass sie am Mittwoch entschärfen wird. Hier seine Expertise. #Trier https://t.co/GcdlqbaPxT stadt_trier, Twitter, 18.5.2020, 14:28 Uhr Laut der Stadt müssen für den Zeitraum der Entschärfung in einem Radius von 500 Metern um den Fundort der Bombe rund 2700 Bürger ihre Häuser verlassen. Die Straßen des Evakuierungsgebietes würden am Mittwoch gegen 17 Uhr gesperrt werden, bis 18 Uhr müssten die Bewohner ihre Häuser verlassen haben. Stadt richtet Notunterkunft für Bürger ein Die Stadt will die genauen Straßenzüge und Hausnummern, die evakuiert werden demnächst bekanntgeben. Außerdem soll eine Notunterkunft für die betroffenen Bürger eingerichtet werden.