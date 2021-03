Wie geht es Frauen in der Corona-Krise? Wir haben zum Weltfrauentag bei ganz unterschiedlichen Frauen in der Region Trier nachgefragt - bei einer Krankenschwester, einer Erzieherin und einer Professorin.

Egal ob Spätschicht oder Frühschicht. Nadine Wagner aus Trier ist als Krankenschwester immer für ihre Patienten da. Die meisten Krankenpfleger auf ihrer Station sind Frauen. Die Corona-Krise hat sie besonders gefordert.

Der Arbeitsalltag habe sich zwar nicht viel verändert, denn die Patienten müssten im Krankenhaus vor wie nach der Krise genauso versorgt und gepflegt werden. Doch durch das Besuchsverbot im Krankenhaus sei für die Krankenschwestern die Pflege der Patienten intensiver als sonst.

Krankenschwester: Doppelbelastung mit Kind

Nicht nur im Krankenhaus ist Nadine Wagner gefordert, sondern auch zuhause. Gemeinsam mit ihrem Mann betreut sie ihre fünfjährige Tochter während der Corona-Krise meist zuhause.

Nadine Wagner arbeitet fünfzig Prozent Teilzeit, ihr Mann Vollzeit als Gärtner. Die Dienste haben beide sich so gelegt, dass sie sich zeitlich gut ergänzen. Das bedeutet für Nadine Wagner unter der Woche meistens Spätschicht, sodass sie vormittags die Kleine betreuen kann. Wenn sie selbst arbeitet, ist ihr Mann dran.

"Mein Mann geht einkaufen, holt auch die Kleine öfter mal mit und ich mache die Einkaufsliste. Er räumt die Spülmaschine aus, hängt Wäsche auf, die Rollen sind gut verteilt." Nadine Wagner, Krankenschwester aus Trier

Erzieherin: Angst vor Infektion

Andrea Kirsten ist Erzieherin und in der Betreuung fremder und ihrer eigenen Kinder gefordert. Drei Mal war ihre Familie bereits in Quarantäne, ein Mal durch die Kindertagesstätte. Dass sie eine Infektion von der Arbeit nach Hause bringen könnte, war immer ihre Angst, bisher ist aber alles gut gegangen. Seit ein paar Monaten tragen die Erzieherinnen Masken in der Einrichtung. Seitdem sei es besser, zuvor sei es eine große Unsicherheit gewesen.

Erzieherin Andrea Kirsten arbeitet Teilzeit und betreut zwei Teenager im Homeschooling. SWR

Teenager im Homeschooling

Die 44-jährige Erzieherin arbeitet Teilzeit, ihr Mann Vollzeit. Sie haben zwei Töchter im Teenager-Alter, die durch die Corona-Pandemie im Homeschooling sind.

"Für mich war die größte Herausforderung, die Arbeit und das Homeschooling unter einen Hut zu bekommen. Man hat ein bisschen Sorge, dass man nicht genug präsent zuhause sein kann." Andrea Kirsten, Erzieherin in Trier

Der Vorteil: Die Töchter von Andrea Kirsten sind schon alt genug, um alleine zuhause zu bleiben. Den Kindern fehle aber die Struktur im Alltag und der Ausgleich zum Beispiel im Vereinstraining. Andrea Kirsten kann nicht kontrollieren, ob ihre Kinder sich wirklich morgens hinsetzen und lernen, vertraut aber, dass sie das ganz gut selbstständig machen. Am Anfang war vor allem die Technik für das Homeschooling ein Problem. Auch Fachfragen aus einigen Schulfächern muss Andrea Kirsten sich stellen.

"Gerade Mathe oder Fremdsprachen - wenn da nichts erklärt wird, das können die sich nicht selbst beibringen. Da kamen schon einige Fragen, wo man selbst dann nochmal überlegen muss, um die Sachen auch erklären zu können." Andrea Kirsten, Erzieherin und Mutter aus Trier

Corona-Pandemie als Rollenverstärker

Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist die Rollenverteilung in den Familien im Lockdown ungleicher. Der Anteil der Familien, in denen die Frau die Kinderbetreuung alleine übernimmt, habe sich verdoppelt.

Prof. Dr. Claudia Ritzi ist Politologin an der Universität Trier und erklärt sich das Phänomen so, dass durch die Pandemie eine verstärkte Retraditionalisierung stattfände. Paare würden nach der Geburt des ersten Kindes typischerweise in das klassische Rollenmodell hineinrutschen. Die Pandemie verstärke diesen Effekt. Das bedeute nicht, dass die Väter nicht von der Pandemie betroffen gewesen seien. Vielfach hätten auch sie sich verstärkt engagiert, die Hauptlast würde jedoch den Müttern zufallen.

Infektionsrisiko und Dauerbelastung

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes trifft die Corona-Pandemie verstärkt Berufe, in denen der Frauenanteil besonders hoch ist. So waren im Einzelhandel mit Lebensmitteln im Jahr 2019 vier von fünf Erwerbstätigen Frauen. Noch höher lag der Frauenanteil im Bereich Altenpflege.

Kitas und Schulen werden ebenfalls als mögliche Infektionsherde für das Coronavirus bezeichnet, auch dort ist das Personal überwiegend weiblich: Im Bereich Erziehung und Sozialarbeit lag der Frauenanteil zuletzt bei mehr als 80 Prozent, unter den Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen bei mehr als 70 Prozent.

Home-Office und Kinderbetreuung

Den Begriff der "Systemrelevanz" findet Prof. Dr. Claudia Ritzi von der Universität Trier schwierig. Denn neben den Berufen, die in der Corona-Krise als wichtig erachtet wurden, würden viele Frauen und Männer im Home-Office arbeiten, deren Job auch wichtig ist - für Wirtschaft und Gesellschaft. Sie selbst habe ihre zwei Kinder nicht in die Notbetreuung geben können, weil ihr Beruf als Professorin nicht systemrelevant sei.

"Ich hatte meine Lehrverpflichtung. Gleichzeitig ging man davon aus, dass ich meine beiden Kinder nebenbei betreuen kann im Homeoffice. Das war schon hart." Claudia Ritzi, Professorin an der Universität Trier

Was die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern in Deutschland angeht, so habe sich die Situation stark verbessert, sagt Prof. Dr. Claudia Ritzi. Dennoch verdienen Frauen zum Beispiel im Schnitt immer noch weniger als Männer und haben weniger gute Karrierechancen. Es liege noch ein gutes Stück Weg vor uns, so Ritzi.