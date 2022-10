Bald leere Liegen in Wellnesshotel in der Region Trier?

Wie kommt man durch diesen Winter, wenn es zum Geschäftsmodell gehört, viel Gas zu verbrauchen? Für ein Wellnesshotel in Schalkenmehren ist das gerade eine der wichtigsten Fragen.

Saunen mit unterschiedlichen Temperaturen, Dampfbäder mit Salzen oder Aromen, Massagen, Innen- und Außenschwimmbecken – das ganze Jahr über betreibt das Wohlfühlhotel Michels in Schalkenmehren in der Eifel eine 2.000 Quadratmeter große Wellnesslandschaft.

Hubert Drayer, Geschäftsführer des Wohlfühlhotel Michels, macht sich Sorgen wegen steigender Energiepreise und der Aussicht eines Gasmangels. Die Saunaöfen verbrauchen am meisten Energie, sagt er. SWR Anna-Carina Blessmann

"Dieser wahnsinnig große Wellnessbereich wird natürlich ohne Energie nicht warm. Allein so ein Außenpool braucht einiges an Energie, wenn der das ganze Jahr geheizt wird", sagt Geschäftsführer Hubert Drayer.

In den vergangenen Jahren sei man von Öl auf Gas umgestiegen. Die Landschaft und die 65 Zimmer verbrauchen pro Jahr fast zwei Millionen Kilowattstunden Gas – das Hundertfache eines Einfamilienhauses.

Mehr Kosten bedeuten höhere Preise für Gäste

Zwar gibt es in diesem Jahr noch laufende Verträge mit den Gaslieferanten. Die ersten Aufschläge in diesem Monat seien noch human. Dass mit dem kommenden Jahr auch deutlich höhere Preise kommen sollen, macht Drayer aber Sorgen.

"Wir haben mal überschlagen: Die Preise, die jetzt aufgerufen werden, bedeuten für uns zwischen 500.000 und 700.000 Euro mehr im Jahr."

Da man das nicht aus der eigenen Tasche bezahlen könne, müsse man es auf die Zimmerpreise aufschlagen. Bei der jetzigen Berechnung seien das 15 Euro mehr pro Person und Nacht. Bei zwei Personen also schon 30 Euro. Wenn man das auf fünf Tage rechnet – laut Drayer das beliebteste Angebot – sind es schon 150 Euro mehr.

Das Außenschwimmbecken im Wohlfühlhotel Michels wird ganzjährig beheizt. SWR Anna-Carina Blessmann

Und er gibt ein weiteres Rechenbeispiel: Pro Person und Tag habe das Hotel bisher Energiekosten von drei Euro gehabt. Im nächsten Jahr müsse man von 13 bis 14 Euro ausgehen. Hinzu käme, dass Lebensmittel teurer werden.

Noch keine Einbrüche bei Buchungen

Immerhin: Die Gäste buchen weiter Zimmer und Wellnessangebote. Noch, sagt Drayer: "Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal, seit ich diesen Betrieb leite und das sind jetzt über 30 Jahre, mitten im Jahr eine Preiserhöhung gemacht um rund acht Prozent. Die wurde ohne Weiteres angenommen. Da sind wir auch ganz froh drüber. Ich bin da trotzdem nicht ganz optimistisch."

"Ich denke, wenn manche ihre Nebenkostenabrechnung für dieses Jahr bekommen, vielleicht überlegen sie sich dann doch noch, ob der Urlaub überhaupt sein muss. Urlaub ist eines der Sachen, die man als Luxus ansieht. Ein Wellnesshotel besonders."

Schon jetzt gibt es Einschränkungen. Die Temperatur der Schwimmbäder sei um zwei Grad gesenkt worden. Die Saunen sind kürzer geöffnet und fünf Grad kälter als früher: "Bis jetzt haben die Gäste das mitgetragen. Ich meine, es sind ja immer noch 85 Grad, statt 90 in der heißen Sauna."

Die Temperatur in den Saunen hat das Hotel schon reduziert, um Energie zu sparen: Von 90 auf 85 Grad. SWR Anna-Carina Blessmann

Mehr Sparen gehe nicht: "Der Gast bezahlt ja auch sein Geld für Luxus. Er möchte sicher nicht im kalten Gästezimmer sitzen."

Sorge vor Gasmangel

Das Wohlfühlhotel Michels sieht sich also zumindest so weit es geht auf steigende Energiepreise vorbereitet. Was aber, wenn es einen Gasmangel gibt? Kürzlich habe der Gaslieferant abgefragt, wofür welche Mengen an Gas benötigt werden.

Auch das macht Drayer Sorgen: "Jetzt ist natürlich die Spannung: Es könnte durchaus sein, dass man uns sagt, wir dürfen weiter heizen und Warmwasser machen mit unserem Gas. Aber wir dürfen keine Wellness und kein Schwimmbad mehr betreiben."

Die Angebote des Wohlfühlhotels, wie hier einer der Ruheräume, sind vor allem eins: purer Luxus. SWR Anna-Carina Blessmann

Dann stelle sich die Frage: Lohnt sich das für ein Wellnesshotel? Dürfte keine Sauna, kein Schwimmbecken betrieben werden, rechnet Drayer mit 80 Prozent weniger Gästen.

"Dann erreichen wir einen Punkt, wo man sagen muss: Wenn das Hotel geschlossen ist, ist weniger Minus zu erwarten, als im laufenden Betrieb. Aber das ist Kaffeesatzlesen."

Verwirrung bei Hotelier

Drayer hofft, dass das nicht eintrifft. Schon in der Coronapandemie sei das Hotel für insgesamt neun Monate geschlossen gewesen. Was wünscht Drayer sich also von der Politik?

"Das ist eine gute Frage", sagt Drayer: "Am besten wäre es, es käme nicht zu einer Mangellage. Ganz ehrlich gesagt ist man da aber ganz wirr im Kopf im Moment, weil man die ganzen Nachrichten zur Mangellage gar nicht mehr nachvollziehen kann."

Er habe ohnehin den Eindruck, die Hotels würden vor vollendete Tatsachen gestellt und müssen dann reagieren. Was genau dann passiert, könne er heute noch nicht abschätzen.