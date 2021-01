Der Kreisausschuss Trier-Saarburg beschäftigt sich in seiner Sitzung am Nachmittag mit Altlasten auf dem Gelände der Firma TKDZ in Wellen. Die Grünen wollen das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Die Firma TKDZ will eine bestehende Halle auf ihrem Gelände abreißen. An derselben Stelle will das Unternehmen eine neue, modernere Halle bauen. Laut Presseberichten ist das Erdreich unter der alten Halle mit giftigen, krebserregenden Stoffen belastet. Der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen sieht vor, einen Appell an das rheinland-pfälzische Landesamt für Geologie und Bergbau zu richten. Die Behörde solle die Genehmigung für den Hallenneubau mit der Auflage verbinden, belastetes Erdreich fachgerecht zu entsorgen.