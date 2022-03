Weiter keine heiße Spur im Mordfall Hemmerle

Im Trierer Mordfall Hemmerle gibt es nach Angaben der Polizei weiterhin keine heiße Spur. Bislang wurden 308 Personen im Rahmen einer DNA-Reihenuntersuchung als Tatverdächtige ausgeschlossen. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben in den vergangenen beiden Jahren Männer angeschrieben und gebeten, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben. Es handelt sich um Personen, die das Mordopfer kannten oder im Zuge der Ermittlungen in den Fokus der Polizei gerieten. 2020 wurden bereits 140 DNA-Tests durchgeführt, dabei gab es laut Polizei keinen Treffer. Die DNA-Untersuchung sei aber noch nicht abgeschlossen, es werde weitere Tests geben. Beatrix Hemmerle wurde im August 1989 in ihrer Wohnung in der Nähe der Trierer Universität mit zahlreichen Messerstichen getötet.