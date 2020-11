per Mail teilen

Der Betriebsrat des MAN Werkes in Wittlich rechnet frühestens im Dezember mit einer zweiten Verhandlungsrunde über den Erhalt des Standortes. Gestern hatte es erste Gespräche zwischen dem Betriebsrat und Vertretern der Münchner Konzernspitze von MAN gegeben. Insgesamt seien drei Verhandlungsrunden geplant, so der Wittlicher Betriebsrat von MAN. Die MAN Geschäftsleitung hatte im September angekündigt, weltweit 9500 Stellen abzubauen und Werke zu schließen, darunter das in Wittlich mit 100 Mitarbeitern. Auf Einladung des Betriebsrates war die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gestern zu einer Betriebsversammlung nach Wittlich gekommen. Sie sagte dem Betriebsrat zu, sich für den Erhalt des Standortes einzusetzen.