Im Trierer Mordfall Hemmerle will die Polizei in den nächsten Tagen eine weitere DNA-Reihenuntersuchung starten. Die Ermittler hoffen, so auf die Spur des Mörders der 32-jährigen Mutter zu kommen.

300 Männer werden angeschrieben und gebeten, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es handelt sich um Personen, die das Mordopfer kannten oder im Zuge der Ermittlungen in den Fokus der Polizei gerieten. Die Entnahme der Speichelproben und die Auswertung werde mehrere Wochen dauern. Staatsanwaltschaft und Polizei weisen darauf hin, dass die DNA-Proben nur zum Abgleich der Spuren im Mordfall Hemmerle verwendet werden dürfen. Appell an Zeugen Im vergangenen Jahr wurden bereits 140 DNA-Tests durchgeführt, dabei gab es laut Polizei aber keine heiße Spur. Zwei Männer weigerten sich damals, eine Speichelprobe abzugeben. Darüber hinaus appelliert die Polizei an mögliche Zeugen, sich zu melden. Erkenntnisse und Hinweise aus der Zeit nach der Tat, Unsicherheit über die Wichtigkeit einer Information, Rücksichtnahme oder Scham könnten nachvollziehbare Gründe dafür sein, dass die Polizei diese Informationen noch nicht hat, heißt es in der Pressemitteilung vom Dienstag.

DNA könnte auf Spur des Täters führen Im vergangenen Jahr hatte die Kriminalpolizei den Fall noch einmal neu aufgerollt. Jetzt geht es vor allem um genetische Spuren. Bei einer neu festgestellten Spur handelt es sich um DNA an einem Beweisstück, das damals sichergestellt wurde. Vor 31 Jahren blieb dies aber unentdeckt, da es die DNA-Analyse noch nicht gab. Die Polizei geht davon aus, dass diese genetische Spur vom Täter stammt. Sie ist somit auch der Auslöser für die DNA-Reihenuntersuchung. Der Tatort im Trierer Stadtteil Kürenz Polizei Trier Stiche in den Hals Beatrix Hemmerle war am Freitag, den 11. August 1989, gegen drei Uhr am frühen Morgen getötet worden. Nach den Ermittlungen der Polizei war ein Mann auf den Balkon von Beatrix Hemmerle im Trierer Stadtteil Kürenz geklettert. Weil es warm war, stand die Tür offen, die Rollläden waren nicht ganz heruntergelassen. Im Schlafzimmer stach der Unbekannte Beatrix Hemmerle mit einem sogenannten Überlebensmesser in den Hals, kurze Zeit später fand der 12-jährige Sohn seine blutüberströmte, sterbende Mutter. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter ein sexuelles Motiv hatte. Der Fund der Lederjacke brachte damals keinen Durchbruch in den Ermittlungen Polizei Trier Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Mord an der 32-jährigen Bürokauffrau bis heute nicht geklärt werden. Die blutverschmierte Lederjacke des Täters, die damals auf einem Parkplatz in der Nähe des Tatortes gefunden wurde, brachte auch keinen Durchbruch.