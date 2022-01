Weiter viele Flächenanfragen im Industriepark Region Trier

Für den Industriepark Region Trier – kurz IRT- in Föhren gibt es auch nach der geplanten Erweiterung um 40 Hektar viele Anfragen von Unternehmen nach zusätzlichen Flächen. Das sagte eine Sprecherin der Verbandsgemeinde Wittlich Land. So habe sich bereits während der Planungsphase angedeutet, dass vor allem expandierende Unternehmen im Park großes Interesse an weiteren Flächen hätten. Hinzu seien weitere Anfragen mittelständischer Unternehmen aus der Region gekommen. Deshalb soll jetzt geprüft werden, welche Flächen noch zusätzlich für den IRT genutzt werden können. Im Laufe des Jahres soll diese Flächenanalyse fertiggestellt werden. Dann soll entschieden werden, welche Flächen noch dazu kommen könnten. Mit der jetzt laufenden Planung stoße der IRT an die Grenze seiner Entwicklungsmöglichkeiten, so die Sprecherin.