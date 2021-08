Endlich wieder Zuprosten. Das geht jetzt auch wieder am Weinstand in Trier. Das Trierer Stadtmarketing spricht von einem Beitrag zur Normalität.

Der Weinstand in Trier ist Kult. Das erste Mal aufgebaut wurde er zur 2000-Jahr-Feier im Jahr 1984. Seitdem jedes Jahr – bislang immer am Hauptmarkt. In diesem Jahr ist er Corona-bedingt auf dem Viehmarkt aufgebaut. Statt an der Theke zu stehen, sind dort Tische und Bänke. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz. Wer vorbeikommen möchte, braucht einen aktuellen negativen Corona-Test oder muss nachweisen, dass er geimpft und genesen ist und muss sich registrieren. 48 Besucher finden dort Platz. Die kamen am ersten Tag bei prallem Sonnenschein zahlreich.

Das Weinstand bei gutem Wetter macht einfach Laune, sagt Anke Roos aus Trier. Der Hauptmarkt sei zwar schöner gewesen, findet Ariane Leis aus Trier, da würden mehr Menschen flanieren. Das erste Gläschen Wein schmeckt ihr auch am Viehmarkt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Der Weinstand Trier ist für Christian Lofi Kult. Er ist glücklich, hier wieder mit Freunden Kollegen zusammenzusitzen. Anderthalb Jahre hat er drauf gewartet. Umso länger tankt er heute Sonne und Wein. Für Elena Hoffmann ist der Weinstand ein „Studentending“. Hier fühlt es sich endlich wieder normal an, sagt sie: das Wetter genießen und unter Menschen sein. SWR Bild in Detailansicht öffnen „Ein großes Glück, dass der Weinstand wieder geöffnet hat“, sagt Sabine Hartmann aus Trier (Zweite von links). Zusammenstehen am Hauptmarkt fand sie zwar schöner. Sie freut aber auch, am Viehmarkt mit ihren Freunden zusammenzusitzen. Das erste Glas Wein heute – nach einem Jahr Entbehrungen geht das Corona-Konzept für sie so in Ordnung. SWR Bild in Detailansicht öffnen Eine tolle Einrichtung hat endlich wieder auf, sagt Hans-Werner Peter aus Trier (rechts). Bestens bei dem Wetter - und endlich wieder Geselligkeit, Menschen sehen. Der Trierer Karl Schmelzer (links) findet den Standort am Viehmarkt gut. Hier könne alles stehen bleiben, auch wenn Wochenmarkt ist. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Der Weinstand hat geöffnet bis 22 Uhr, letzter Ausschank ist um 21:30 Uhr. Er wird von der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) betrieben. Er ist geöffnet bis zum 7. November 2021. Zwei Weingüter wechseln in der Woche: Eines kommt von montags bis donnerstags, das nächste von freitags bis sonntags.

Insgesamt sollen 52 Weingüter von Mosel, Saar und Ruwer ausschenken. Am Weinstand beteiligen sich die Verbandsgemeinden Römische Weinstraße, Saarburg, Konz, Trier-Land, Ruwer, die Vereinigung der Olewiger Winzer, Eitelsbach/Ruwer und Winzer der Stadt Trier.