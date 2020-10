per Mail teilen

Der traditionelle Weinstand auf dem Trierer Hauptmarkt wird wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht mehr öffnen. Grund sind die hohen Auflagen.

Wie die Trier Tourismus und Marketing GmbH mitteilte, gelten für den Weinstand die gleichen Bedingungen wie für Großveranstaltungen. Es sei nicht möglich, am Weinstand die vorgeschriebenen Kontaktdaten zu erfassen. Auch könnten die Winzer am Stand nicht gewährleisten, dass die Besucher den nötigen Sicherheitsabstand einhielten. Der Weinstand auf dem Trierer Hauptmarkt gilt als Besuchermagnet und ist überregional bekannt. Seit 1984 präsentieren dort im regelmäßigen Wechsel Winzer aus der Region ihre Weine.

Weinstand bei Winzern und Besuchern beliebt

Eigentlich hätten in dieser Saison 80 Winzer aus der Region Trier dort ihre Weine ausschenken sollen. Der Weinstand ist populär, weil dort sonst verschiedene Winzer mehrere Tage lang ihre Weine mitten in der Innenstadt präsentieren. Besucher und Gäste haben so normalerweise die Möglichkeit, die Vielfalt der Weine von Mosel, Saar und Ruwer kennenzulernen.