Die Weinreben an Mosel, Saar und Ruwer profitieren nach Angaben des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Mosel von der momentan frühsommerlichen Witterung. Allerdings bestehe weiterhin die Gefahr von Frostschäden.

Die Reben haben nach Einschätzung des DLR Mosel gleichmäßig ausgetrieben. Die Stöcke seien bereits gut entwickelt.

Weinreben blieben bisher von Frost verschont

Durch kalte Nächte sei es in der vergangenen Woche zwar in einigen Lagen im Bereich Obermosel zu Frostschäden gekommen - teilweise bis zu 50 Prozent. Die Mittelmosel sowie Saar und Ruwer seien jedoch nicht betroffen gewesen. An der Untermosel hätten die Temperaturen nicht einmal die Null-Grad-Grenze unterschritten. Die Spätfrostgefahr droht laut DLR Mosel noch bis etwa Mitte Mai.