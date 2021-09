Ruwer-Winzer startet Lese früher als geplant

Es war ein sehr spontaner Entschluss von Winzer Maximin von Schubert vom Weingut Maximin Grünhaus. Wegen Hagelschäden vor fünf Wochen und des Befalls mit der Kirschessigfliege musste es schnell gehen. Früher als geplant.

Bei sonnigem Spätsommerwetter haben die etwa ein Dutzend Helfer am Mittwoch in der Lage Abtsberg mit dem Blick auf das Schloss mit der Lese begonnen. Geschickt und flink schneiden sie mit der Schere die dunklen Spätburgunder-Trauben ab.

Die landen in den orangenen Bütten. Etwa 1,3 Hektar wurden gelesen. "Die bringen etwa 4.000 bis 4.500 Liter", schätzt Winzer von Schubert. Weil die roten Trauben noch nicht die volle Reife hätten, würden sie zu Pinot Noir Rosé Sekt verarbeitet.

Unberechenbarer Faktor Wetter

Die Trauben sind in diesem Jahr drei Wochen später dran als in den Vorjahren, weil das Frühjahr ziemlich kalt war. "Das war der kälteste April und Mai, an den ich mich erinnere", sagt von Schubert. Deshalb seien die Rebstöcke sehr spät ausgetrieben. Dennoch sei die Trauben gut gewachsen. Der viele Regen im Sommer habe aber zu Problemen mit Pilzbefall geführt.

120 Liter Regen Mitte Juli

Auch von dem Starkregen Mittel Juli war das Weingut Maximin Grünhaus betroffen. "Bei den Hochwasserereignissen hatten wir an den beiden Tagen auch 120 Liter Niederschlag. Aber durch eine intensive Naturbegrünung hat das eigentlich alles ganz gut funktioniert", betont von Schubert.

Damit die Trauben trocknen konnten, habe man viele Blätter entfernt. "Momentan ist das Wetter gut, das heißt, wir haben tagsüber Sonne und kühle Nächte. Wir sind ganz glücklich, wie es läuft", freut sich Maximin von Schubert.

Ein Drittel der Ernte verloren

Das Prädikatsweingut mit seinen 34 Hektar Anbaufläche muss aber mit geringen Weinmengen in diesem Jahr rechnen. "Leider hatten wir vor fünf Wochen einen Hagelschlag, so dass wir in nur zehn Minuten ein Drittel der Ernte verloren haben", räumt der 38-jährige Winzer aus Mertesdorf ein.

Bei der Weinqualität optimistisch

Bei der Qualität hat Winzer von Schubert keine Bedenken. "Durch Selektion und extreme Auslese kriegen wir immer eine sehr gute Qualität hin", gibt sich der 38-Jährige zuversichtlich. Es werde aber sicher kein so üppiges Jahr, sondern eher ein feineres, eleganteres Jahr.

In zwei Wochen will Maximin von Schubert mit der Riesling-Lese beginnen. 90 Prozent seiner Anbaufläche ist mit dieser Rebsorte bestockt. "Ich denke, dass wir in zwei Wochen in die Hauptlese starten werden", sagt der Winzer.