In Wiltingen sind gestern die Sieger des Gastronomie-Wettbewerbs “Weingastgeber-Mosel” ausgezeichnet worden. Nach Angaben der Moselweinwerbung kommen die Gewinner aus Hatzenport, Traben-Trarbach, Ockfen sowie Trassem. Die Gastronomen und Hoteliers wurden in den Kategorien Hotellerie bis 3 Sterne, Hotellerie ab 3 Sterne Superior, Weingut mit Gastronomie und Hotel sowie Weingut mit Winzergastronomie ausgezeichnet. Nach Angaben der Moselweinwerbung sollen mit dem Wettbewerb Betriebe herausgestellt werden, die in besonderer Weise Moselwein präsentieren und anbieten. Insgesamt hätten sich rund 60 Betriebe aus der Region Trier beworben. Der Preis ist mit 6.000 Euro dotiert und wurde zum dritten Mal von der Moselweinwerbung, den beiden Industrie- und Handelskammern Trier und Koblenz sowie dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel verliehen.