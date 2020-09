Bis Sonntag werden viele kleinere Weinfeste an der Mittelmosel gefeiert. Ein Novum, da in diesem Jahr kein großes Weinfest an der Mittelmosel in Bernkastel-Kues stattfinden darf.

Neben traditionellen Weinproben gestalten 17 Gemeinden an der Mittelmosel bis Sonntag ihr eigenes Programm.

Fahrt mit dem Heißluftballon und Römerweinschiff

In Bernkastel-Kues wird sich ein Riesenrad drehen und in Lieser dürfen die Besucher mit Heißluftballons abheben. Die Gemeinde Zeltingen bietet eine Picknick-Weinprobe, in Neumagen-Dhron soll es römische Führungen und Fahrten auf dem Römerweinschiff "Stella Noviomagi" geben. Ein Feuerwerk ist am Samstag in Mülheim geplant.

Corona-Regeln für die Weinfeste Bei den WeInfesten gilt die Corona-Verordnung von Rheinland-Pfalz. Die Besucher sollen auf den nötigen Abstand achten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bei Außenveranstaltungen dürfen 350 Menschen teilnehmen, in Gebäuden sind bei Veranstaltungen 150 Besucher zugelassen.

72 Kilometer entlang der Mittelmosel

In vielen Orten werden außerdem Wanderungen durch die Weinberge angeboten. Die einzelnen Veranstaltungen verteilen sich nach Angaben der Stadt Bernkastel-Kues auf 72 Kilometern entlang der Mittelmosel.

Ein Novum für die Region

Die vergangenen 71 Jahre feierten die Gemeinden das Weinfest an der Mittelmosel zusammen in Bernkastel-Kues. Alle Stände standen in der 300 Meter langen Weinstraße.

Rückblick 2019:

Rückblick Weinfest an der Mosel 2019

2021 wieder Mosella-Krönung

Zu den Highlights des Festes zählte immer die Krönung der Stadtweinkönigin Mosella. Sie soll erst 2021 wieder auf dem historischen Marktplatz von Bernkastel-Kues gekrönt werden. Auch ein Feuerwerk sowie ein großer Festumzug mit 30 Wagen und etwa 60 Fußgruppen muss in diesem Jahr in Bernkastel-Kues ausfallen.

Sonst 200.000 Besucher an fünf Tagen

Das Weinfest an der Mosel in Bernkastel-Kues gehört mit bis zu 200.000 Besuchern zu den größten Weinfesten in der Region Trier.