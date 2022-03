per Mail teilen

In einem Steillagenweinberg in der Nähe von Lieser ist am Mittwochmorgen eine Weinbergraupe umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, blieb der Fahrer unverletzt. Aus ungeklärter Ursache sei das Führungsseil der Raupe gerissen. Dabei sei der Maschinenführer mit seinen Füßen unter der Raupe eingeklemmt worden. Die Feuerwehr habe ihn befreit. Eine Spezialfirma soll die Raupe aus dem Weinberg bergen.