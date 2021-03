per Mail teilen

Der Deutsche Weinbauverband und der Verband der Deutschen Weinexporteure in Bonn haben die Aussetzung der Strafzölle für den Weinexport in die USA begrüßt. Die EU-Kommission und die US-Regierung haben sich am vergangenen Freitag darauf geeinigt, vorläufig vier Monate lang darauf zu verzichten. Nach Angaben der Verbände sind die USA mit Abstand der größte Exportmarkt für deutschen Wein. Wegen der Zölle sei dieser Markt um 20 Prozent eingebrochen.