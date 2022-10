Moselwinzer: Super-Trauben dank Bewässerung

An der Mosel geht die Weinlese zu Ende. Winzer Timo Dienhart aus Maring-Noviand hat im Sommer seine Weinberge bewässert und sieht jetzt den Erfolg.

Timo Dienhart wirft einen letzten Blick auf seine Reben, zupft Blätter ab. Die diesjährige Weinlese liegt in den letzten Zügen. Die Pflanzen stehen in der Steillage Maringer Honigberg und sind erst sieben Jahre alt. Es sind damit junge Rebstöcke.

Junge Pflanzen haben im Sommer besonders gelitten

Die Pflanzen haben im Sommer besonders durch Hitze und Trockenheit gelitten. Trotzdem hängen an den Reben Blätter und Trauben. Winzer Dienhart führt das auf die Bewässerung im Sommer zurück. "Die Erfahrung aus den letzten Jahren hat einfach gezeigt, dass wir vor diesen Hitzeperioden, wo es einen enormen Trockenstress gibt, mit so ein paar Tropfen Wasser der Rebe ungemein helfen können."

"Die Kunst des Bewässerns liegt darin, dass man so wenig Wasser in den Weinberg bringt wie möglich, aber so viel wie nötig."

Qualität der Trauben besser durch Bewässerung

Der Geschmack der Trauben sei einfach viel besser. Die Pflanze würden keine Blätter verlieren, sagt Dienhart, der in zehnter Generation Winzer ist. "Die Blätter produzieren Zucker und Aromen. Die Trauben sind das Speicherorgan. Wenn ich also Blätter verliere, habe ich auch immer Verluste."

Die Wasserleitungen sind unterhalb der Rebstöcke montiert und liefern den Reben tröpfchenweise Wasser. SWR

Timo Dienhart hat in etwa der Hälfte seiner Weinberge Wasserleitungen verlegt, um seine Reben bewässern zu können. Das Wasser muss er mit dem Traktor in den Weinberg fahren, was sehr aufwendig ist, sagt er. "Wir hatten einige Wochen einen Mann damit beschäftigt, Wasser in den Weinberg zu fahren. Wir haben in 4.000-Liter-Wagen das Wasser zum Weinberg gefahren und dort in die Rohrleitungen einlaufen lassen."

"Wir bekommen den Klimawandel auch an der Mosel mehr und mehr zu spüren. Wir haben es immer häufiger mit Dürresommern zu tun, die uns die Schweißperlen auf die Stirn treiben."

Weinbauexperten: Nur ein Prozent der Rebflächen bewässert

Der Biowinzer aus Maring-Noviand gehört zu den wenigen seines Berufsstandes, die ihre Weinberge bewässern. Weinbauexperten vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel schätzen, dass derzeit etwa nur ein Prozent der Rebflächen im Weinanbaugebiet Mosel bewässert werden. Grund hierfür sei die fehlende Logistik. Dennoch würde das Thema immer wichtiger, weil Hitze und Trockenperioden wegen des Klimawandels zunehmen, so die Experten.

Biowinzer Timo Dienhart hat sich darüber ebenfalls Gedanken gemacht. "Wir haben hier in Maring-Noviand mit der Quelle im Ortsteil Siebenborn ein enormes Glück. Wir dürfen die Quelle nach wie vor noch kostenfrei benutzen und anzapfen, um bestes Quellwasser dann zur Verfügung zu haben.

Weinbauexperten ziehen positive Bilanz der Weinlese Im Weinanbaugebiet Mosel geht in diesen Tagen die Weinlese zu Ende. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel geht derzeit von einem von der Menge her durchschnittlichen Jahrgang mit guter Qualität aus. Das Wetter habe dazu geführt, dass man in diesem Jahr mit einem sehr bekömmlichen Wein mit moderaten Säuren rechnen könne. Das Weinjahr 2022 sei aber wegen der langen Trockenheit und Hitzeperiode im Sommer auch problematisch gewesen. Gerade die jungen Reben hätten unter Trockenstress gelitten. Laut DLR reichen die Wurzeln der Pflanzen noch nicht tief genug in die Erde, um sich dort mit Wasser versorgen zu können. Von Frost oder Pilzkrankheiten wie beispielsweise dem falschen Mehltau seien die Reben entlang von Mosel, Saar und Ruwer in diesem Jahr jedoch weitestgehend verschont geblieben.

Dienhart: Jahrgang ist "bombig"

In Zukunft wünsche er sich aber gemeinschaftliche Projekte. In Zukunft könnte beispielsweise das Wasser aus der Quelle mit Sonnenstrom in die Weinberge in den Hochbehälter gepumpt werden. "Wir können dann auch ökologischer arbeiten, wenn wir die Infrastruktur dafür haben.

Solange die aber noch nicht da ist, muss der Winzer das Wasser in den Weinberg fahren. Doch die Lese der Trauben zeigt, dass sich der Aufwand gelohnt hat. "Wir haben einen bombigen Jahrgang."