2G-Regel auf dem Trierer Weihnachtsmarkt

Auf dem Weihnachtsmarkt in Trier wird nun doch die 2-G-Regel gelten. Wer ihn besuchen will, muss entweder geimpft oder genesen sein.

Die Entscheidung hat die Stadt am Mittwoch bekanntgegeben. Die Inzidenz in Trier sei zwar im Vergleich zu anderen Kommunen derzeit relativ niedrig, man dürfte sich dadurch aber nicht in falscher Sicherheit wiegen.

Absperrungen und Eingangskontrollen

Sollte es beim Bund-Länder-Treffen am Donnerstag keine anderen Beschlüsse geben, wird es am Domfreihof und Hauptmarkt Abtrennungen und Eingangskontrollen geben.

Im Vergleich zum "normalen" Weihnachtsmarkt in Nicht-Pandemie-Zeiten wurde ohnehin schon die Zahl der Stände von 90 auf 60 bei gleicher Fläche reduziert. Es gibt kein Bühnenprogramm und auch keinen Stand mit Innengastronomie. Der Trierer Weihnachtsmarkt soll am Freitagvormittag öffnen.