Wegen der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr der unterirdische Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach an der Mittelmosel ausfallen. Dort könne der Infektionsschutz nicht gewährleistet werden, so die Stadtverwaltung.

Der Weihnachtsmarkt fand überwiegend in Kellern und damit in geschlossen Räumen statt. In einer Mitteilung der Stadt heißt es, die Sicherheit der Besucher und Aussteller stehe an erster Stelle. Der Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach dürfe zu keinem Corona-Hotspot werden. In diesem Jahr hätte der Weihnachtsmarkt in den Kellern von Traben-Trarbach sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Der Weihnachtsmarkt wird nach Angaben der Stadt jährlich von bis zu 150.000 Gästen besucht. Alternativprogramm geplant Die Stadt will in der Weihnachtszeit aber ein alternatives Programm anbieten. Geplant sind beispielsweise Konzerte, bei denen die Hygieneregeln eingehalten werden können.