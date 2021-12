Wegen 2G: Umsatz auf Weihnachtsmärkten in Region Trier halbiert

Die Corona-Maßnahmen haben dem Geschäft auf den Weihnachtsmärkten in Trier und Bernkastel-Kues geschadet. Denn es kamen viel weniger Menschen als erhofft.

Die Betreiber der Weihnachtsmärkte in der Region Trier sind unzufrieden mit ihren diesjährigen Märkten. Der Grund: Durch die Corona-Maßnahmen sei der Umsatz um die Hälfte eingebrochen.

Auf den Weihnachtsmärkten gilt die 2G-Regel: Nur Genesene und Geimpfte dürfen rein. Ausnahmen gibt es nur für Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus gilt die Maskenpflicht, sollten Mindestabstände nicht eingehalten werden können.

Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, brauchen einen negativen Test.

Auf dem Trierer Weihnachtsmarkt war in diesem Jahr viel weniger los als in "normalen" Jahren. SWR

Weniger Gäste aus dem Ausland auf den Weihnachtsmärkten

Besonders die Tatsache, dass weniger Gäste aus dem Ausland und aus anderen Städten zu den Märkten gekommen seien, habe für weniger Geld in der Kasse gesorgt, so die Betreiber. Beispielsweise seien zum Weihnachtsmarkt nach Bernkastel-Kues nur wenige Reisebusse mit Tagestouristen gekommen.

Auf dem Trierer Weihnachtsmarkt hätten vor allem die Gäste aus Belgien, den Niederlanden und Frankreich gefehlt, heißt es vom Veranstalter.

2G-Regel drückt Stimmung

Der Betreiber des Weihnachtsmarktes in Bernkastel-Kues sagte, dass die 2G-Regel die Stimmung gedrückt habe - vor allem an der Essensausgabe. Die Leute seien nicht so lang geblieben, wie es sonst der Fall gewesen sei.

Der Markt in Bernkastel-Kues endete bereits am 19. Dezember. Der Trierer Weihnachtsmarkt endet am 22. Dezember. In vielen anderen Städten und Gemeinden in der Region Trier, beispielsweise in Traben-Tarbach, hat in diesem Jahr gar kein Weihnachtsmarkt stattgefunden.