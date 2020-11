In der Region Trier wird die Zahl der Verkaufsstände und Glühweinbuden in diesem Jahr wohl überschaubar bleiben. Als Folge steigender Corona-Zahlen hat jetzt auch Wittlich den Weihnachtsmarkt abgesagt.

Wegen der rasant steigenden Infektionszahlen sei eine Veranstaltung wie der Weihnachstmarkt nicht zu verantworten, teilte ein Sprecher der Stadt auf SWR-Anfrage mit. Der Schutz der Bürger sei dabei nicht gewährleistet.

Schon zahlreiche Absagen

Auch in vielen anderen Städten und Orten in der Region Trier sind Weihnachtsmärkte bereits abgesagt worden, darunter Saarburg, Birkenfeld, Dudeldorf und Konz-Roscheid.

Glühweindörfer in Traben-Trabach

Wegen der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr auch der unterirdische Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach ausfallen. Der Weihnachtsmarkt fand überwiegend in Kellern und damit geschlossenen Räumen statt. Dort kann nach Angaben der Stadtverwaltung der Infektionsschutz nicht gewährleistet werden. In diesem Jahr hätte der Weihnachtsmarkt in den Kellern von Traben-Trarbach sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Der Weihnachtsmarkt wird nach Angaben der Stadt jährlich von bis zu 150.000 Gästen besucht.

Beliebt auch bei Touristen: Der unterirdische "Mosel-Wein-Nachts-Markt" in den Weinkellern Traben-Trarbachs. dpa Bildfunk Thomas Frey

In Traben-Trabach soll es in der Weihnachtszeit aber ein alternatives Programm geben. Geplant sind mehrere Glühweindörfer in der Stadt und ein Rahmenprogramm mit Kultur und unter Einbindung der Museen.

Eingeschränkter Budenzauber in Trier

Der Trierer Weihnachtsmarkt wurde bisher nicht abgesagt. Er soll unter einem angepassten Hygienekonzept auf drei Plätzen stattfinden. Wegen der Coronapandemie muss die Besucherzahl auf dem Markt und an den Ständen begrenzt werden, sagte der Trierer Ordnungsdezernent Schmitt Anfang Oktober bei der Vorstellung des Konzepts.

So voll wird es in diesem Jahr nicht auf dem Trierer Weihnachtsmarkt. SWR Antje Neufing

Hauptmarkt, Domfreihof und Viehmarktplatz sind die Schauplätze des Trierer Weihnachtsmarktes in diesem Jahr. Auf allen drei Plätzen können sich insgesamt bis zu 1.000 Besucher gleichzeitig aufhalten. Es gibt Einlasskontrollen, die Wege sind markiert, der Markt ist nach außen abgegrenzt. An Glühwein- und Essständen gibt es keinen Thekenverkauf. Dort wird an Stehtischen bedient und Gäste müssen wie in Lokalen ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Auf dem Kornmarkt soll es auch wieder eine Eisbahn geben. Das Konzept dafür prüft die Stadtverwaltung noch.